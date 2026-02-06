'카트라이더 러쉬플러스', 인기 IP '뽀롱뽀롱 뽀로로'와 컬래버레이션 실시

|
넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 인기 애니메이션 '뽀롱뽀롱 뽀로로'과 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 밝혔다.
우선 '뽀로로 캐릭터', '패티 펫', '해리 플라잉 펫' 등 '뽀로로' 세계관의 다양한 캐릭터 아이템이 순차적으로 업데이트 되며, 3월 13일에는 인기 캐릭터 '크롱'을 모티브로 한 '크롱' 카트를 공개한다.
이와 함께 이번 컬래버를 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 4월 22일까지 수집한 특정 컬래버 에디션 개수에 따라 '뽀로로 캐릭터', '뽀로로 안경', '뽀로로 계기판' 등 각종 보상을 획득할 수 있다. 일일 및 주간 미션을 달성하면 컬래버 에디션 아이템 교환이 가능한 조각을 제공하며, 3월 8일까지 '뽀로로 구급대원 코스튬'과 '뽀로로/루피/크롱/해리 프로필 사진(4종)'을, 2월 27일부터 3월 15일까지 '뽀로로 헬멧'을 선보인다. 또 3월 6일부터 3월 22일까지 '뽀로로 스키드' 등 매주 다양한 아이템을 오픈하고, 같은 기간 친구와 함께 랭킹전 5회 참여할 시 '뽀로로 번호판' 등을 선물한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com