'카트라이더 러쉬플러스', 인기 IP '뽀롱뽀롱 뽀로로'와 컬래버레이션 실시

기사입력 2026-02-06 15:15


넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 인기 애니메이션 '뽀롱뽀롱 뽀로로'과 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

'뽀롱뽀롱 뽀로로'는 꼬마 펭귄 '뽀로로'를 주인공으로 한 애니메이션으로, 24년간 꾸준한 사랑을 받아온 대표적인 인기 캐릭터 IP다. 이번 컬래버 업데이트에서는 스피드에 눈을 뜬 '뽀로로'와 친구들의 놀이가 시작된다는 콘셉트로, 색다른 재미를 주는 다양한 컬래버 아이템과 이벤트를 선보인다.

우선 '뽀로로 캐릭터', '패티 펫', '해리 플라잉 펫' 등 '뽀로로' 세계관의 다양한 캐릭터 아이템이 순차적으로 업데이트 되며, 3월 13일에는 인기 캐릭터 '크롱'을 모티브로 한 '크롱' 카트를 공개한다.

이와 함께 이번 컬래버를 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 4월 22일까지 수집한 특정 컬래버 에디션 개수에 따라 '뽀로로 캐릭터', '뽀로로 안경', '뽀로로 계기판' 등 각종 보상을 획득할 수 있다. 일일 및 주간 미션을 달성하면 컬래버 에디션 아이템 교환이 가능한 조각을 제공하며, 3월 8일까지 '뽀로로 구급대원 코스튬'과 '뽀로로/루피/크롱/해리 프로필 사진(4종)'을, 2월 27일부터 3월 15일까지 '뽀로로 헬멧'을 선보인다. 또 3월 6일부터 3월 22일까지 '뽀로로 스키드' 등 매주 다양한 아이템을 오픈하고, 같은 기간 친구와 함께 랭킹전 5회 참여할 시 '뽀로로 번호판' 등을 선물한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

