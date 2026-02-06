블리자드, '월드 오브 워크래프트: 불타는 성전 클래식' 기념 서버 6일 출시

기사입력 2026-02-06 15:20


블리자드, '월드 오브 워크래프트: 불타는 성전 클래식' 기념 서버 6일…



블리자드 엔터테인먼트는 '월드 오브 워크래프트: 불타는 성전 클래식' 기념 서버를 6일(한국시각) 출시했다고 밝혔다.

지난 2024년 선보인 '월드 오브 워크래프트 클래식' 서버에 '불타는 성전'이 추가되며, 온갖 위기와 불가사의 가득한 으스러진 하늘과 추방자의 세계인 아웃랜드(Oultland)를 탐험할 수 있다. 아웃랜드에서 60 레벨 이상의 용사들은 다른 영웅들과 힘을 하나로 모아 불타는 군단에 맞서 아제로스를 파멸로부터 지켜내게 된다.

또, 블러드 엘프(Blood Elves)와 드레나이(Draenei)가 플레이 가능한 종족으로 추가되며, 신규 레벨 상한인 70레벨까지 확장하며 새로운 힘을 다룰 수 있다. 블러드 엘프는 3차 대전쟁 당시 불타는 군단의 파멸적인 침공에서 살아남은 종족으로, 마법사와 사냥꾼, 도적, 사제, 흑마법사 직업을 선택할 수 있으며, 얼라이언스 전용 직업인 성기사로서도 전투에 나설 수 있다. 불타는 군단에 의해 고향에서 추방당해 우주에서 쫓겨다니는 드레나이는 전사와 성기사, 사제, 마법사, 사냥꾼, 그리고 얼라이언스 신규 직업인 주술사를 선택할 수 있다.

이외에 아웃랜드에서 가장 위험한 외딴 지역까지 접근할 수 있도록 지원하는 비행 탈것과 새로운 전문 기술인 보석세공, 그리고 카라잔, 그룰의 둥지, 마그테리돈의 둥지 총 3종의 고난이도 공격대가 준비된다. '월드 오브 워크래프트' 구독 서비스 또는 게임 시간을 보유한 유저라면 모두 즐길 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

스포츠 많이본뉴스
1.

'문동주 대체자'는 없다 → 모두가 입을 모아 강조한 이유는

2.

"'갓'승민 회장님" '케데헌'갓 쓴 유승민 대한체육회장+한복 입은 최휘영 장관, 코리아하우스 개관식 대박[밀라노-코르티나2026]

3.

美도 걱정! '韓 야구 끝났어'→'WBC 8강'조차 기적…메이저리거 대거 합류, 한국야구 전환점 될까

4.

'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

5.

[공식 인터뷰]'240억 대박 사나이' 베식타시 입단 오현규 "꿈이 이뤄졌다. '독수리 발톱 세리머니를 꼭 보여주겠다"..9일 황의조와 첫 코리안더비 기대감 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.