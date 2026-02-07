'45세 득녀' 박은영, '산후조리원에 수천만원' 플렉스 대만족 "남산뷰도 엄청나"

기사입력 2026-02-07 16:25


'45세 득녀' 박은영, '산후조리원에 수천만원' 플렉스 대만족 "남산뷰…

[스포츠조선 이게은기자] KBS 아나운서 출신 방송인 박은영이 초호화 산후조리원 후기를 전했다.

6일 '아나모르나 박은영' 채널에는 '천국에 다녀왔어요. 평화로웠던 2주간의 조리원 생활 VLOG'라는 영상이 공개됐다.

박은영은 "조리원 천국에 입실했다"라며 초호화 산후조리원을 공개했다. 그는 "문을 열고 들어오면 옷장이 있고 냉장고, 정수기, 전자레인지도 있다. 오픈한 지 3개월 밖에 안돼서 쾌적하다"라며 만족감을 드러냈다.

뷰도 근사했다. 박은영은 "서울 시내 뷰가 엄청나다. 뷰 맛집이다. 자동으로 커튼을 열고 닫을 수 있고 남산도 보이는 파노라마 뷰를 가졌다. 2주 동안 있어야 하기 때문에 답답한 곳보다 이렇게 널찍한 곳이 좋다"라고 말했다.


'45세 득녀' 박은영, '산후조리원에 수천만원' 플렉스 대만족 "남산뷰…
식사는 물론 간식 스케일도 호텔을 능가했다. 박은영은 "이건 거의 식사 아닌가요. 애프터눈 티 세트가 나왔는데 살 언제 빼나"라며 너스레를 떨었다.

퇴소 전날, 박은영은 "내일이면 조리원을 퇴소하게 된다. 2주간 잘 먹고 잘 쉬었다. 조용하고 온화하고 평온한 시간이었다. 오롯이 저 혼자 즐긴 천국 생활이 금방 지나갔다"라며 아쉬움을 드러냈다.

한편 박은영은 2019년 3세 연하 사업가와 결혼했으며 최근 45세 나이에 딸을 출산, 슬하에 1남 1녀를 두게 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

"성유리 또 시련"…남편 안성현 대법원행, 끝나지 않은 법정 공방

3.

“누구 할머니가 손숙?”..美 드라마 주인공들, 웃참 실패 “누가 봐도 한국이름인데”

4.

최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라 깨워"

5.

선우용여, 코 막고 손가락 욕한 미국인에 “태권도로 팍! 응징”

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

"성유리 또 시련"…남편 안성현 대법원행, 끝나지 않은 법정 공방

3.

“누구 할머니가 손숙?”..美 드라마 주인공들, 웃참 실패 “누가 봐도 한국이름인데”

4.

최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라 깨워"

5.

선우용여, 코 막고 손가락 욕한 미국인에 “태권도로 팍! 응징”

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"뭐야, 너무 귀엽잖아. 인간토끼인 줄" 17세 세화여고 신지아의 깜찍 태극기 머리띠X강심장 연기 '폭풍 매력'[밀라노-코르티나 2026]

3.

"7번 호날두, 돌아와줘요. 제발~" 초간절한 어린이 팬... '구단 공개저격' 후 2G 연속 '노쇼' 대충격...알나스르 팬들은 7번 플래카드를 들어올렸다

4.

'韓 축구 충격 폭로' 이강인 거의 노예 수준 대우, PSG 꼴찌급...'발롱도르' 뎀벨레는 월급 27억 '이강인 5배'

5.

"도쿄돔에서 보여드릴게요" 문동주 이 갈았는데 충격 탈락 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.