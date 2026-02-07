김지민♥ 어쩌나...김준호, 결혼 7개월만 비지니스 부부 인정 "방송용 사랑" ('데이앤나잇')

[스포츠조선 정안지 기자] 김준호가 김지민과 비즈니스 부부라는 루머에 대해 "일부 인정한다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.
7일 유튜브 채널 'MBN Entertainment'에는 "김준호, 김지민과 '방송용 사랑' 질문에, '일부 인정합니다' 왜?"라면서 '김주하의 데이앤나잇' 예고편을 공개했다.
이날 김주하는 "보통 결혼은 판단력이 부족해서, 재혼은 기억력이 부족해서 한다고 한다. 두 가지가 다 나쁜 분이시다"라고 말해 김준호를 당황하게 했다. 이어 김주하는 "김지민 씨와의 결혼생활에 대해서 다 공개가 됐다. 프러포즈부터 결혼식, 신혼살림까지 공개됐다"면서 "그래서 '방송용 사랑이다'라는 말이 있다"라고 했다. 이에 김준호는 "일부는 인정한다"면서 '비즈니스 부부 설'까지 나돌았다는 것을 일부 인정했다.
김준호는 "김지민과 후배로 지낸 지가 10여 년 지났다가 썸을 타서 결혼했다. 연애하며 관찰 예능에 계속 출연해 내 일상을 보여줬다"면서 "내 일상은 지민이를 사랑하는 거다. 근데 그걸 사람들이 피로해하더라"며 사랑꾼다운 한마디로 루머를 해명해 현장을 초토화시켰다. 이에 김주하는 "갑자기 짜증이 확 날라 그런다"라며 격한 반응을 보여 웃음을 안겼다.
이를 듣던 심형래는 "너 재혼이냐. 정말 몰랐다"라고 하자, 김준호가 자신의 결혼식에 심형래가 불참할 수밖에 없었던 충격적인 이유를 털어놨다.
김준호는 "결혼식 맨 앞자리에 존경하는 형님들인 심형래, 임하룡, 이홍렬, 이봉원, 최양락 선배님의 자리를 마련했다"면서 "이후에 결혼식 참석자 명단을 정리하다 '형래 형 왜 안 왔냐. 너무하네'라고 서운하다고 생각하던 찰나에 내가 전화를 안 했더라"고 말해 웃음을 안겼다.
심형래는 "의자만 있으면 뭐 하냐. 언제 하는지 얘기를 안 해주는데. 언제 했는지 알 수가 있냐"라고 해 폭소를 자아냈다. 이를 들은 문세윤은 "그날 진짜 '영구 없다'였다"라고 말해 웃음을 자아냈다.