선우용여, 결혼식날 200억 빚더미..."부동산으로 10년 만에 청산"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 결혼식 당일 200억 원이 넘는 빚을 떠안게 된 사연을 공개했다.
그는 1969년 결혼식 당일 신랑이 나타나지 않았다고 밝혔다. 이어 "누군가 서류에 도장만 찍으면 종로서에서 신랑이 나올 수 있다고 했다. 그래서 도장을 찍었다"며 "그렇게 내가 빚쟁이가 됐다. 남편이 진 빚이 아니라 내가 다 떠안아야 할 처지가 됐다"고 말했다. 당시 빚 규모는 200억 원이 넘는 금액이었다고 고백했다.
빚은 1978년이 돼서야 모두 청산했다. 10년이 걸린 셈이다. 선우용여는 "집을 다 뺏기고 남산에 올라가 보니 '나만 집이 없네?'라는 생각이 들었다. 그게 아찔했다"고 말했다.
그는 당시 모아둔 200만 원으로 동작역 인근 구반포 부지를 계약했다. "42평에 250만 원이었는데 200만 원밖에 없어서 사장실을 찾아가 '1년 안에 50만 원을 갚겠다'고 했다. 믿고 주셨다"고 밝혔다. 해당 땅은 8개월 만에 800만 원으로 뛰었다.
선우용여는 "그때부터 부동산에 눈을 떴다"며 "사람이 좌절한다고 희망을 잃으면 안 되는 것 같다"고 덧붙였다.
