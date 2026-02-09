子 학폭 논란 후 떠난 윤손하, 캐나다 근황..한국 흔적에 "순간 마음 뭉클"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤손하가 캐나다 일상을 전했다.
윤손하는 8일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 "캐나다 서점 한가운데서 한국 요리책을 발견했다는 거!! 얼마나 뿌듯하고 자랑스럽든지요. 게다가 책 제목이 UMMA 엄마라니요. 순간 마음이 뭉클해지면서 우리 엄마 생각도 나고"라며 영상을 올렸다.
영상에는 캐나다의 한 서점에서 책을 보는 윤손하의 모습이 담겨 있다. 전성기 시절과 다를 바 없는 미모가 시선을 사로잡는다.
이어 "서점 안에서 설레였다 울컥했다, 또 혼자 민망해했다가...감정이 매우 바빴던 날"이라고 덧붙였다.
한편 윤손하는 1994년 미스 춘향 선발대회에서 선으로 뽑힌 뒤 KBS 공채 16기 탤런트로 데뷔했다. 이후 MBC '우리가 정말 사랑했을까', KBS2 '눈꽃' 등에 출연해 인기를 얻었고, 2001년에는 일본에 진출해 배우 겸 가수로 활발한 활동을 펼쳤다.
2006년에는 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었다. 결혼 이후에도 SBS '상속자들', '육룡이 나르샤'등에 출연하며 꾸준히 연기 활동을 이어갔다.
그러나 2017년 아들의 학교폭력 논란이 불거지면서 윤손하는 연예계 활동을 중단했다. 당시 서울의 한 사립초등학교에서 열린 수련회 중 일부 학생들이 같은 반 친구를 폭행한 사건이 발생했고, 가해자 중 윤손하의 아들이 포함된 사실이 알려지며 파장이 커졌다.
윤손하는 곧바로 공식입장을 내고 사과의 뜻을 전했다. 그러나 사건 경위를 설명하는 과정에서 논란의 심각성을 축소했다는 지적이 이어졌다. 결국 그는 "우리 가족의 억울함을 먼저 생각했던 부분에 대해서도 사죄를 드린다"며 "초기 대처에 있어 변명으로 일관되어 버린 내 모습에 대해서도 깊이 반성하고 있다"고 재차 고개 숙였다.
당시 윤손하는 가해 학생 학부모 가운데 유일하게 아들과 함께 피해자 측을 찾아가 직접 사과한 것으로 알려졌으나, 거센 비판이 이어지자 모든 방송 활동을 중단하고 가족과 함께 캐나다로 이민을 떠났다.
