"만삭 때 남편에게 맞아" 아들 학대 母, 가정 폭력 피해 고백 ('오은영리포트')

기사입력 2026-02-09 09:19


[스포츠조선 이게은기자] '오은영 리포트-가족 지옥' 폭력의 굴레 한가운데 선 '애모 가족' 아빠가 등장한다.

지난주 방송된 MBC '오은영 리포트-가족 지옥'(이하 '가족 지옥')에서는 어릴 적 엄마에게 당한 학대로 인해 성인이 되어서도 엄마 앞에만 서면 주눅 드는 아들과 그런 아들과 좀처럼 풀리지 않는 갈등을 안고 살아온 '애모 가족'의 사연이 뜨거운 화제를 모았다. 지난주 '애모 가족' 아들은 엄마에게 잠을 자다가도 맞고, 머리가 찢어질 때까지 맞은 적 있다고 털어놔 안타까움을 자아냈던바.

2월 9일(월) 밤 9시 방송되는 '가족 지옥'에서는 '애모 가족'의 두 번째 이야기가 공개된다. 이번 주 방송에서 '애모 가족' 엄마는 "만삭일 때 남편에게 맞았고, 지난해까지도 남편에게 괴롭힘을 당했다"라는 충격적인 고백을 전해 스튜디오를 술렁이게 한다.

폭력이 또 다른 폭력을 낳으며 30년간 반복되어 온 것. 이에 '애모 가족' 엄마는 그 누구보다 절박한 심정으로 '오은영 리포트'의 문을 두드렸다고 전한다. 오은영 박사는 "어머님도 가정 폭력의 피해자셨군요"라며 오랜 시간 묻혀 있던 가족의 상처에 안타까움을 드러낸다.

뒤이어 공개된 '애모 가족' 아빠의 태도는 MC들을 충격에 빠트리게 한다. 엄마와 아들, 딸이 과거의 학대에 대해 심각한 이야기를 나누는 동안 아빠는 무관심으로 일관하고 급기야 웃음까지 보인다고. 오은영 박사는 이해할 수 없는 아빠의 태도에 "방임도 학대의 일종"이라고 지적하고, 스페셜 MC 장동민은 "아버지가 가장 문제"라고 안타까워 한다. 그러나 아들은 "아버지가 그러실 걸 이미 알고 있었다"라고 체념에 가까운 모습을 보인다는데.

학대의 중심에 선 '애모 가족' 아빠가 이제는 가족을 방관하는 이유는 무엇일까. '애모 가족'이 30년간 묻어둔 믿기 어려운 상처는 2월 9일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-가족 지옥'에서 확인할 수 있다.

한편, '가족 지옥'은 가장 가까운 관계이기에 더 깊은 상처를 남기는 가족의 문제를 조명하는 신년 특집으로, 다섯 가족이 시청자들과 만난다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

