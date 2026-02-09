유재석, 생활고 시달렸던 과거..“명품 정장 할부 갚느라 휘청”

기사입력 2026-02-09 13:37


[스포츠조선 박아람 기자] SBS '틈만 나면,' 유재석, 송은이, 김숙, 유연석이 개그의 피가 불끈불끈 솟는 4형제를 결성한다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 3일 방송이 최고 시청률 6.1%, 가구 5.8%, 2049 2.2%를 기록하며, 가구 기준 전 시즌 통틀어 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 2049 화요 방송 전 장르 전체 1위를 차지하며 최강 파워를 과시했다. (닐슨코리아 수도권 기준) 오는 10일(화) 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 코미디언 송은이, 김숙이 상암동 틈 주인들을 찾아가 힐링 도파민을 선사한다.

송은이, 김숙은 자타공인 유재석의 30년 지기 절친. 유재석이 "송사루~"라며 친근한 별명으로 맞이하자, 송은이는 "메뚝 선배면 무조건 와야지"라며 걸걸한 인사로 받아치고, 김숙은 "아침엔 조째즈, 저녁엔 전현무입니다"라며 자기소개에 나서 폭소를 유발한다. 유연석이 송은이, 김숙의 여유만만한 모습에 "예능 왕작가님과 세컨 작가님을 보는 것 같다"라며 놀리자, 두 사람은 기다렸다는 듯 예능계 터줏대감 콩트를 시전하며 자연스럽게 유연석을 콩트에 끌어들인다. 이에 유연석까지 '개그맨 3형님' 유재석, 송은이, 김숙의 시도 때도 없는 개그 본능에 스며들어 버리고, 급기야 개그 유행어를 선보이는가 하면, 김숙에게 "형!"이라며 거리낌 없는 호칭으로 불러 형님들을 빵 터지게 한다.

이 가운데 송은이가 절친 유재석의 신인 시절을 폭로해 이목을 집중시킨다. 송은이는 "예전에 재석이가 신인상 후보에 올랐다고 '돌*앤가바나' 정장을 두 벌이나 샀는데 무관이었다"라며 국민 MC의 과거를 소환한다. 유재석이 "그때 할부 갚느라 힘들었다"라며 하소연하자, 송은이는 "넌 항상 운이 안 따라줬어"라며 측은해 해 짠한 웃음을 유발한다. 그런가 하면 송은이는 "얼마 전 33년 만에 처음으로 최우수상을 받았는데, 숙이가 오열하더라"라며 절친들의 남다른 우정을 과시하기도.

이때 유재석이 30년 지기 절친 송은이, 김숙의 등판에 과열된 승부욕을 드러내 기대를 모은다. 유재석은 게임에 앞서 "내가 이번에 제대로 보여줄게"라며 어깨에 잔뜩 힘을 싣는다. 하지만 상대는 숱하게 유재석의 게임 현장을 지켜봐 온 30년 지기 절친. 송은이는 유재석의 자신만만함에 "뭐를? 앞니를 보여준다고?"라며 웃음으로 응수, 빈틈없는 절친 케미를 보여준다는 전언이다.

과연 떼려야 뗄 수 없는 '30년 지기' 유재석, 송은이, 김숙과 예능 인재 유연석의 특급 4형제 파워는 어떨지, 이들의 SS급 우애가 담길 '틈만 나면,' 본 방송을 향한 궁금증이 수직 상승한다.

더욱 고급스러운(?) 수다 케미와 도파민 폭발 게임이 담길 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
