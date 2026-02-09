강다니엘, 낯선 밤톨 머리로 등장...오늘(9일) 군입대 "다녀오겠습니다!" [공식]

[스포츠조선 김수현기자] 가수 강다니엘이 오늘(9일) 군 현역 입대를 알렸다.

9일 강다니엘은 "다녀오겠습니다"라며 힘차고 밝은 얼굴로 인사했다.

강다니엘은 화려한 아이돌 헤어를 바싹 깎은 채 밤톨처럼 귀여운 머리가 어색한 듯 미소를 짓고 있다.

강다니엘은 머리를 깎았음에도 빛나는 훈훈한 비주얼이 시선을 사로잡았다.


이날 강다니엘의 소속사 에이라에 따르면, 강다니엘은 이날 현역으로 입대한다.

에이라 측은 "강다니엘 입소 당일 별도 행사를 진행하지 않는다. 다수의 군 장병과 가족들이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬들의 현장 방문을 자제해 달라"라고 밝혔다.

기초군사훈련을 받은 강다니엘은 육군으로 복무하게 될 예정이다.


지난 2017년 케이블 음악 채널 엠넷의 아이돌 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에서 우승으로 데뷔한 강다니엘은 '프듀101' 프로젝트 그룹인 워너원의 센터로 많은 사랑을 받았다.


워너원 해체 이후에는 솔로로 다시 화려하게 데뷔하며 음악, 방송, 공연 등에서 활약했다.

특히 강다니엘은 워너원 데뷔 10주년을 앞두고 Mnet 리얼리티 예능 '위 고 어게인(We GO Again)'에 출연했다. 워너원 재결합 프로젝트가 담긴 '위 고 어게인'은 올 상반기 4월 공개를 목표로 제작 중에 있다.

