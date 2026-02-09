[공식]방탄소년단 광화문 컴백 공연, 무료로 본다…23일 예매 전쟁 시작

기사입력 2026-02-09 14:42


[공식]방탄소년단 광화문 컴백 공연, 무료로 본다…23일 예매 전쟁 시작
사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단의 광화문 광장 공연 예매 정보가 오픈됐다. 약 3년 9개월 만에 완전체로 돌아오는 이들의 첫 컴백 무대에 전 세계의 관심이 쏠리고 있다.

방탄소년단은 9일 0시(이하 한국시간) 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)의 현장 관람을 위한 티켓 구매 및 응모 방식을 공개했다.

이번 공연의 예매는 크게 일반 무료 티켓과 위버스 글로벌 응모로 나뉜다. 일반 무료 티켓 예매는 오는 23일 오후 8시부터 NOL 티켓에서 진행되며 별도의 조건 없이 누구나 참여할 수 있다. 자세한 예매 방법은 20일 정오 위버스와 NOL 티켓에서 확인 가능하다.

이와 함께 아미(ARMY.팬덤명)를 위한 위버스 글로벌 응모 이벤트도 진행된다. 위버스 멤버십 가입자 중 응모 기간 내 정규 5집 구매자를 대상으로 추첨이 이뤄진다. 관련한 세부 내용은 10일 위버스에서 공지된다.

'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 펼쳐진다. 무료 공연인 만큼 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 음악과 문화를 접할 수 있는 기회가 될 전망이다. 이번 이벤트는 넷플릭스와 협업으로 190여 개 국가/지역에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수의 공연을 생중계하는 것은 이번이 최초다.

방탄소년단은 신보 발매일인 3월 20일부터 4월 12일까지 'BTS THE CITY ARIRANG SEOUL'(BTS 더 시티 아리랑 서울)을 연다. 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠, 도시 경관과 어우러지는 설치 연출이 서울 곳곳에서 전개될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

3.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

4.

송해나 父 "딸 팔아 유튜브 홍보해도 수익은 30만원"…톱모델 딸 이름값 '무색'

5.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

3.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

4.

송해나 父 "딸 팔아 유튜브 홍보해도 수익은 30만원"…톱모델 딸 이름값 '무색'

5.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김연아 작심 발언→"죄송합니다, 진짜 죄송합니다" 전혀 없었다, 대국민 사과 대신 올림픽 복귀...도핑 논란 핵심 인물, "여전히 예의 주시"

2.

손흥민 만세! '영혼의 파트너' 부앙가랑 끝까지 간다...LAFC 탈출 불발 유력 "대체자 없이 이적 불가, 선수 측 비관적"

3.

박찬호-임창용 뛰어 넘은 대기록, 이 선수가 쓴다고? 감독도 믿지 못했다

4.

美 매체 집중 조명! '사이영상 후보' "LAD의 류현진 WBC 나온대"…김혜성과 인연 깊어→'1호' 박찬호도 언급

5.

'구단 우투수 신기록→200% 인상' 그러나 웃지 못했다…4kg 감량 절치부심, “작년보다 더 든든했으면”

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.