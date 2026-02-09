원위, 25곡 올라이브 압도…'실력파 밴드' 진가 터졌다

기사입력 2026-02-09 14:45


원위, 25곡 올라이브 압도…'실력파 밴드' 진가 터졌다
사진제공=알비더블유

[스포츠조선 정빛 기자] '실력파 밴드' 원위(ONEWE)가 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

원위는 지난 7~8일 서울 강서구 KBS아레나에서 '2026 ONEWE 5th Live Concert 'O! NEW E!volution Ⅴ''(이하 'O! NEW E!volution Ⅴ')를 개최했다. 2일 차 공연은 온라인 스트리밍으로도 생중계돼 국내외 위브(팬덤명)들과 더욱 밀접히 호흡했다.


'O! NEW E!volution'은 원위가 지난 2020년부터 이어온 브랜드 공연으로, 매 회차 진화한 사운드와 무대 구성으로 팀의 성장을 고스란히 증명해 왔다. 나아가 원위는 이번 공연에서 앙코르곡을 포함, 무려 25곡의 무대를 라이브로 소화해 팬들을 열광케 했다.


원위는 기존 곡들에 편곡을 가미하는 등 'O! NEW E!volution'에서만 만날 수 있는 색다른 밴드 사운드로 열기를 더했다. 웅장한 인트로로 시작된 오프닝은 곧바로 원위표 강렬하면서도 섬세한 밴드 퍼포먼스로 이어지며 압도적인 몰입감을 선사했다.


특히 원위는 대표곡 '청천을 (靑天乙 : Dreamcatcher)', '별 헤는 밤 (The Starry Night)', '비를 몰고 오는 소년 (Rain To Be)', '야행성 (Regulus)' 등부터, 가장 최근 발매한 신곡 '관람차 (Ferris wheel)'까지 아우른 폭넓은 세트리스트로 그룹의 음악 여정을 재조명했다.

또한, 원위는 'NOT CUTE ANYMORE', 'OVERDRIVE', '사랑하게 될 거야' 등 K-팝 대표 아티스트들의 인기곡을 재해석해 어쿠스틱 메들리로 소화, '실력파 밴드'의 존재감을 공고히 했다.


단독 콘서트를 성공적으로 마무리한 원위는 "앞으로 계속 성장해 나가는 원위가 될 수 있도록 노력하겠다. 위브들이 보내주시는 큰 사랑에 꼭 보답할 테니, 지금처럼 늘 그 자리에서 함께해 주셨으면 좋겠다"라고 팬들을 향한 애정 어린 소감을 전했다.


원위는 서울을 시작으로 오는 4월 18일 도쿄, 4월 26일 타이베이에서 'O! NEW E!volution Ⅴ'를 이어가며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

