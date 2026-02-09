허경환 "♥여친이 명품 사달라고 하면 헤어져, 2년은 만나야 선물 가능" ('아니 근데 진짜!')

기사입력 2026-02-09 14:47


허경환. 스포츠조선DB

사진 제공=SBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 허경환이 자신만의 독특한 선물 기준을 공개한다.

9일 방송되는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 코첼라 진출을 꿈꾸는 혼성그룹으로 변신해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.

이날 오디션에는 다양한 예능에서 주가를 올리고 있는 허경환이 참가자로 등장한다. 그는 시종일관 자신의 의도와 다르게 흘러가는 현장 분위기에 초조한 모습을 숨기지 못한다. 특히 사생활 검증 타임에선 고전하는 모습을 보인다. 허경환은 '2년 이상 만나야 명품을 선물해 줄 수 있다', '여자 친구가 가방을 사달라고 하면 헤어진다'라고 말하는 등 자신만의 독특한 선물 기준을 공개해 현장을 웃음바다로 만든다.

이어 이수지가 허경환이 여자 개그맨들의 짝사랑 대상이었다고 말하며, 자신도 좋아한 적이 있다고 밝히기도. 이에 허경환은 "이수지는 나 말고 김준현을 짝사랑했다" 라며 폭탄 발언을 해 모두를 놀라게 한다. 갑작스러운 폭로에 당황한 이수지는 김준현 짝사랑 사건의 전말을 공개하며 현장을 폭소케 한다.

또한 누구도 예상치 못한 히든 출연자의 등장으로 오디션장이 발칵 뒤집힌다. 허경환은 독보적인 비주얼을 가진 출연자 때문에 인생 최대의 굴욕을 피하지 못했다는데 퍼포먼스 타임부터 최첨단 비주얼 검증까지 어디서도 본 적 없는 대환장 오디션 현장은 방송에서 확인할 수 있다.

한편 SBS 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜!' 2회는 9일 오후 10시 10분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

