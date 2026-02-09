'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 팬 편지에 결국 눈물 쏟았다…"거짓말들, 고요해질 때까지" [SCin스타]

기사입력 2026-02-09 15:08


사진 출처=옥주현 개인 계정

사진 출처=옥주현 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬배우 옥주현이 뮤지컬 '레드북' 마지막 공연을 올린 소감을 전했다.

옥주현은 9일 자신의 개인 계정에 "아주 아주 소중했어. 최고의 시간 속에 살게 해 주어 고마워요 모두들. 총막 후 눈물 쏟게 한 메시지로 보내주신 편지도. '레드북'은 마지막까지 레드북 세상 사람들처럼 레드북 같은 맘과 레드북 같은 표현으로 꼭 안아주었네. 언제나 그랬던 것처럼. 그동안 정말 고마웠습니다"라고 글을 남겼다.

팬이 보낸 편지에는 '힘을 가지고 있다는 것도 감사하고, 거짓된 말들이 고요해질 때까지 우리가 함께할 수 있기를'이라는 의미심장한 메시지가 담겨 있어 이목을 집중시켰다.

한편 옥주현은 최근 뮤지컬 '안나 카레니나' 캐스팅 독식 논란이 불거진 바 있다. 안나 역을 맡은 세 명의 배우들 중 옥주현은 전체 38회 공연 중 23회 무대에 오르는 반면, 이지혜와 김소향은 각각 8회, 7회씩 출연한다.

이에 제작사 측은 "캐스팅과 회차 배정은 제작사와 오리지널 크리에이터의 권한"이라며 "라이선서와 협의, 배우 스케줄 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 조율된 결과"라고 입장을 밝혔다. 이에 옥주현도 "나의 죄명? 내가 옥주현이라는 거"라고 불편함을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

