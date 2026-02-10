오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 받아"('아근진')

기사입력 2026-02-10 07:02


오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …

오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …

오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …

오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 오정태가 "한 달에 행사 90개를 하기도 한다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

9일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 그룹 멤버 모집에 나선 가운데 오정태가 오디션을 보기 위해 등장했다.

이날 오정태는 또 다른 오디션 참가자인 허경환에 대해 "5분에 한 번씩 보이는 얼굴이다. 나는 독보적이다"라고 해 웃음을 안겼다.

이어 그는 "내가 행사를 많이 한다"라며 어필, "한 달에 90개를 하기도 한다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.


오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …
국밥집 사인회, 강아지 패션쇼 등을 한다는 오정태는 "행사를 하면 또 팁을 많이 받는다. 요즘은 팁을 많이 준다. 열정적으로 해야 한다"면서 자신만의 팁을 많이 받는 꿀팁을 설명했다.

그러자 카이는 "우리 아이돌 하는 거 아니냐. 15년 동안 팁 받는 아이돌은 못 들어봤다"라고 해 웃음을 안겼다.


오정태, 父 닮은 딸에 성형 약속 후...한달 행사 90개 "팁도 많이 …
한편 오정태의 딸은 과학고 중에서도 최상위권에 속하는 영재 학교에 진학한 사실이 전해져 놀라움을 자아냈다.

이러한 가운데 오정태는 지난해 11월 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 "첫째 딸이 공부를 잘하는데, 웃으면 내 얼굴이 나온다. 딸이 '왜 나는 한 번도 남자들이 고백을 안 하냐'라고 묻더라. '드디어 올 것이 왔구나'라는 생각이 들었다"라면서 "요즘은 통장을 보여줬다. '예쁘게 성형 수술해 주겠다'라고 했다"라고 말해 웃음을 안긴 바 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

3.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

충격 폭로! "존재 자체가 팀에 부담" 손흥민 다음은 로메로…이사회 저격+퇴장 패배 원흉→대체자는 실바

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.