이민정 울고, 백지영 경악…'1등들' 잔혹 룰에 스튜디오 술렁

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 오디션 끝장전 '1등들'이 그 어디서도 본 적 없는 가혹하고 치열한 경연 방식을 예고해 화제다.
다음 참가자는 방금 무대를 마친 라이벌들의 시선을 온몸으로 받으며 가창을 이어가야 한다. 경쟁자들 앞에서 자신의 기량을 증명해야 하는 그 어디에서도 볼 수 없었던 경연 방식은 베테랑 1등 가수들조차 마이크를 잡은 손을 떨게 만들 만큼 가혹했다는 후문이다
앞서 공개된 예고편에서는 '1등들'만의 가혹한 경연 방식이 일부 베일을 벗으며 시선을 사로잡았다. 다수의 오디션 프로그램에 심사위원으로 참여했던 백지영이 경악하고, 오디션 프로그램 마니아 MC 이민정이 눈물을 흘리는 모습은 현장의 긴장감을 고스란히 전달하며 기대를 더했다.
'1등들' 참가자는 물론 MC와 패널들 또한 뒤흔든 이 경연 방식이 어떤 역대급 무대와 반전의 결과물을 탄생시킬지 호기심이 더해진다.
이와 관련 김명진 PD는 "이미 실력이 검증된 '1등'들이 한자리에 모인 만큼, 그들의 명성에 걸맞은 가장 치열하면서도 품격 있는 진검승부의 장을 만들고 싶었다"며 "우승자라는 화려한 타이틀을 잠시 내려놓고, 오직 목소리 하나로 진심을 다해 다시 무대에 선 이들의 뜨거운 열정과 사투를 지켜봐 달라"고 전했다.
과연 결과를 바로 마주해야 하는 잔혹함, 경쟁자의 시선 앞에서 노래해야 하는 압박, 그리고 1등의 이름을 다시 증명해야 하는 무게까지 모두 견뎌내고 '1등 중의 1등'이 될 주인공은 누구일지 주목된다.
MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 2월 15일 일요일 오후 8시 50분 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com