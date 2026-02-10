[공식] 전종서 1인 법인 늑장 등록?…소속사 "매니지먼트 목적으로 설립 NO"

기사입력 2026-02-10 09:55


[공식] 전종서 1인 법인 늑장 등록?…소속사 "매니지먼트 목적으로 설립…
영화 '프로젝트 Y' 제작보고회가 16일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열렸다. 배우 전종서가 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.16/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전종서가 본인이 설립한 법인을 뒤늦게 대중문화예술기획업에 등록했다는 사실이 전해진 가운데, 소속사 측이 이에 대한 입장을 밝혔다.

전종서 소속사 앤드마크 관계자는 10일 스포츠조선에 "('썸머'는) 매니지먼트사가 아닌 콘텐츠 기획·개발·제작을 목적으로 설립된 회사"라고 밝혔다.

이어 "법인 설립 과정에서 업태를 포괄적으로 기재하면서 매니지먼트 관련 업태가 포함되었으나, 매니지먼트를 할 계획이 없어 필요성을 인지하지 못했다"며 "하지만 최근 미등록 관련 이슈가 불거지며 업태 내용을 재확인하고 시정했다"고 덧붙였다.

한국콘텐츠진흥원이 운영하는 대중문화예술종합정보시스템에 따르면, 2022년 설립된 주식회사 '썸머'는 이달 4일 대중문화예술기획업에 등록됐다. 이는 법인이 설립된 지 약 3년 8개월 만이다. 전종서는 해당 법인의 대표이사로, 그의 연인인 이충현 감독은 사내이사로 이름을 올렸다.

대중문화예술산업발전법 제26조에 따르면 대중문화예술기획업자(연예기획사 등)는 대중문화예술기획업을 등록해야 한다. 한국콘텐츠진흥원 대중문화예술종합정보시스템도 '대중문화예술기획업 미등록 업체가 관련 영업을 수행하는 것은 불법'이라고 명시하고 있다. 이를 어길 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 또 미등록 상태에서의 계약 체결 등 모든 영업 활동은 위법으로 간주돼 적발 시 영업정지 처분을 받을 수 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

3.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

4.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

5.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.