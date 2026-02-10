박정민, 오로지 ♥신세경만 보고 직진했다더니…꿀 떨어지는 '휴민트' 미공개 컷[SC이슈]

기사입력 2026-02-10 10:31


사진 출처=신세경 개인 계정

사진 출처=신세경 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신세경과 박정민이 현실 연인 같은 케미를 뽐냈다.

신세경은 9일 자신의 개인 계정에 "박건 선화 미공개 컷"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 신세경과 박정민의 설레는 투샷이 담겨있다. 두 사람은 영화 '휴민트'에서 헤어진 연인으로 등장하며 애절한 멜로 호흡을 맞췄다.

11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.

신세경은 극 중 블라디보스토크에 위치한 북한 식당의 종업원 채선화로 변신했다. 영화에서 북한 국가보위성 조장 박건 역을 맡은 박정민과 멜로 호흡을 맞춘 그는 "그간 해온 멜로 작품들과는 다른 결이라, 촬영을 앞두고 굉장히 기대됐다. (멜로 신을) 같이 촬영할 배우가 박정민 씨라고 해서 더더욱 즐거웠고 설레는 마음이 들었다. 박건과 선화의 감정선도 중요하지만, 전체적인 호흡도 중요하다고 생각했다"고 말했다.

이에 박정민 역시 "박건이란 인물이 이 영화 초반부터 갖고 있던 목적성은 오로지 선화였다. 선화를 연기한 배우가 신세경 씨여서 천만다행이었다"며 "정말 고마운건 세경 씨를 이 현장에서 처음 만났는데, 저희에게 일찍 마음을 열어줘서 고마웠다. 촬영장에서 서로에게 의지를 많이하고, 직진해서 연기하는 거 말고는 특별히 방법이 없었다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

