안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"

기사입력 2026-02-11 16:53


안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"

안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"

안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"

안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"

[스포츠조선 정안지 기자]안현모가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 마시던 물을 "경매에 부칠 걸"이라며 아쉬움을 드러냈다.

11일 MBC '라디오스타' 측은 "젠슨 황부터 이재용까지, 재벌 깐부들의 뒷 이야기"란 주제로 예고편을 공개했다.

이날 안현모는 "젠슨 황에게 생수를 도둑맞고 인생 역전을 꿈꿨다더라"는 질문에 "젠슨 황이 등장하는 순간부터 깜짝 놀랐다"면서 당시를 떠올렸다.

그는 "트레이드마크인 가죽 재킷을 안 입으시고 슈트를 입으셨다. 상상하는 모습과 달랐다. 중후하고 우아하고 로버트 드 니로 같은 얼굴이었다"라며 젠슨 황과 만난 소감을 전했다.

안현모는 "멋지게 발표를 시작하셨다. 천재의 앞모습을 보는 것도 신기한 경험이지만 천재의 뒷모습을 보고 있는 것도 너무 감동적이더라"며 "프롬프터 없이 직접 슬라이드 넘겨가며 40분 이상을 쏟아내시면서 발표하시는 모습을 직관하는 게 재미있었다"고 했다.


안현모 "젠슨황이 내가 마시던 물 뺏어 마셔…경매 부칠 걸 그랬나"
그러면서 그는 "발표 중간에 목이 말랐던 젠슨 황이 아무렇지 않게 내 단상 쪽으로 오셔서 생수를 집어 갔다. 안 먹은 거다"며 "그때 '내가 마시던 거 아닌가', '다행히 비싼 물이라 드시는구나', '마시던 물 그대로 내려놓으셨는데 내가 어디다 올려야 하나'라는 생각이 들었다"라고 말해 웃음을 안겼다. 안현모는 "근데 침을 묻혔으니까 나도 못 마시고 그대로 놔두고 말았다"라고 했다.

그러자 넉살은 "나라면 챙겼다. 머니 성수다"고 했고, 이동진은 "DNA로 나중에 젠슨 황 만들 수 있지 않냐"면서 색다른 접근으로 웃음을 안겼다.

이를 들은 안현모는 "경매로 부친다 해도 괜찮을 것 같긴 했는데"라며 아쉬움을 드러내 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

2.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

3.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

4.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

5.

[SC현장]왕좌 이후의 이야기…'1등들' 허각→박장근. 챔피언리그급 오디션 끝장전(종합)

연예 많이본뉴스
1.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

2.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

3.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

4.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

5.

[SC현장]왕좌 이후의 이야기…'1등들' 허각→박장근. 챔피언리그급 오디션 끝장전(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

3.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

4.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

5.

이게 다 손흥민 때문이다! BBC 폭로→'토트넘 강등' 초유의 사태…프랭크 경질 NO! '경영진 똥고집' 2부행 가능성 급증

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.