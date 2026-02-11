서정희, 유방암 수술 후에도 대중목욕탕行.."수술한 가슴, 안 가린다" 당당 고백

기사입력 2026-02-11 16:48


서정희, 유방암 수술 후에도 대중목욕탕行.."수술한 가슴, 안 가린다" …

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 서정희가 유방암 수술 이후에도 대중목욕탕을 찾고 있다고 밝히며, 수술 사실을 숨기지 않는 당당한 태도로 눈길을 끌었다.

11일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 '유방암 수술 후에도 당당하게 대중목욕탕 가는 서정희. 지난 아픔을 견뎌온 이야기'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 MC 이영자가 "지금도 대중목욕탕에 가느냐"고 묻자 서정희는 "그럼요. 유방암 수술하고도 지금도 간다"고 답했다. 그는 "사람들이 쳐다보고 수군거리기도 한다. 그럼 제가 그냥 '서정희예요'라고 한다"며 담담하게 말했다.


서정희, 유방암 수술 후에도 대중목욕탕行.."수술한 가슴, 안 가린다" …
특히 가슴 수술 이후에는 더욱 관심을 받았다고 털어놨다. 서정희는 "가슴이 어떻게 변했는지 직접 보고 싶어 하시는 분들이 있다"며 "'맞다, 수술한 가슴이다'라고 말하고는 안 가린다"며 당당한 태도를 보였다고 전했다. 다만 수술 직후에는 시선이 부담돼 가리고 다닌 적도 있었다고 솔직히 고백했다.

또한 그는 수술 전 느꼈던 전조 증상에 대해서도 언급했다. "등이 그렇게 아팠다. 오십견처럼 수술한 쪽 팔과 어깨가 계속 아팠다"며 "목욕하다가 가슴 쪽을 만졌는데 돌 같은 느낌이 났다"고 당시 상황을 떠올렸다. 이를 어머니에게 알렸고, 놀란 어머니의 권유로 곧바로 병원을 찾았다고 덧붙였다.

한편 서정희는 2022년 유방암 진단을 받고 유방 전절제 수술을 받았다. 항암 치료를 마친 후에는 전절제했던 가슴을 복원하는 수술도 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

2.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

3.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

4.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

5.

[SC현장]왕좌 이후의 이야기…'1등들' 허각→박장근. 챔피언리그급 오디션 끝장전(종합)

연예 많이본뉴스
1.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

2.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

3.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

4.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

5.

[SC현장]왕좌 이후의 이야기…'1등들' 허각→박장근. 챔피언리그급 오디션 끝장전(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

3.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

4.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

5.

이게 다 손흥민 때문이다! BBC 폭로→'토트넘 강등' 초유의 사태…프랭크 경질 NO! '경영진 똥고집' 2부행 가능성 급증

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.