서정희, 유방암 수술 후에도 대중목욕탕行.."수술한 가슴, 안 가린다" 당당 고백
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 서정희가 유방암 수술 이후에도 대중목욕탕을 찾고 있다고 밝히며, 수술 사실을 숨기지 않는 당당한 태도로 눈길을 끌었다.
11일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 '유방암 수술 후에도 당당하게 대중목욕탕 가는 서정희. 지난 아픔을 견뎌온 이야기'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
영상에서 MC 이영자가 "지금도 대중목욕탕에 가느냐"고 묻자 서정희는 "그럼요. 유방암 수술하고도 지금도 간다"고 답했다. 그는 "사람들이 쳐다보고 수군거리기도 한다. 그럼 제가 그냥 '서정희예요'라고 한다"며 담담하게 말했다.
특히 가슴 수술 이후에는 더욱 관심을 받았다고 털어놨다. 서정희는 "가슴이 어떻게 변했는지 직접 보고 싶어 하시는 분들이 있다"며 "'맞다, 수술한 가슴이다'라고 말하고는 안 가린다"며 당당한 태도를 보였다고 전했다. 다만 수술 직후에는 시선이 부담돼 가리고 다닌 적도 있었다고 솔직히 고백했다.
또한 그는 수술 전 느꼈던 전조 증상에 대해서도 언급했다. "등이 그렇게 아팠다. 오십견처럼 수술한 쪽 팔과 어깨가 계속 아팠다"며 "목욕하다가 가슴 쪽을 만졌는데 돌 같은 느낌이 났다"고 당시 상황을 떠올렸다. 이를 어머니에게 알렸고, 놀란 어머니의 권유로 곧바로 병원을 찾았다고 덧붙였다.
한편 서정희는 2022년 유방암 진단을 받고 유방 전절제 수술을 받았다. 항암 치료를 마친 후에는 전절제했던 가슴을 복원하는 수술도 받았다.
