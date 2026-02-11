이시영, 만삭에도 '투병 父' 간호 "병원 소파서 자며 마사지 해드려, 많이 울었다"

기사입력 2026-02-11 17:41


이시영, 만삭에도 '투병 父' 간호 "병원 소파서 자며 마사지 해드려, …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시영이 만삭 때 아버지 병간호를 했다고 밝혔다.

11일 '뿌시영' 채널에는 '인생 버킷리스트 5박6일간의 킬리만자로 총정리 feat.노홍철, 권은비'라는 영상이 공개됐다.

이시영은 며칠 후 킬리만자로에 간다고 밝히며 마음이 편치 않다고 전했다. 그는 "(권)은비, (노)홍철 오빠랑 인연이 된 후 매년 1월에 고생스러운 곳에 가기로 했다. 힘든 곳을 다녀오면 1년이 더 감사하게 느껴질 것 같다는 생각에 가게 됐는데 이번에는 마음이 불편하다. 사실 작년에 되게 힘든 일을 겪었다"라고 말했다.

이어 "저는 제가 되게 강하다고 생각했는데 가족이 아프니까 모든 생활이 다 무너졌다. 부모님은 언제까지나 안 아플 줄 알았는데 생각지도 못한 상황에 처하니까 가족들 모두 힘든 시간을 겪었고 극복하는 중"이라고 덧붙였다.


이시영, 만삭에도 '투병 父' 간호 "병원 소파서 자며 마사지 해드려, …
아버지의 병환 때문이었다는 이시영은 "만삭일 때 병원에서 상주 보호자로 일주일 동안 있었다. 지금 생각해 보니 그 시간이 너무 행복했다. 아빠랑 일주일 내내 붙어있으면서 많은 이야기를 한 것도 처음인 것 같다. 7일간 아빠가 잠을 못 주무셔서 거의 밤을 새우며 둘이 전우애도 생겼다. 수술 전에 아빠에게 마사지를 해드렸는데 너무 행복해하셨다. 그때 눈물이 너무 났다"라며 울컥했다.

이어 "아들에게 매일 발 마사지를 해줬지만 아빠에게는 처음 해준 거였다. 미안하고 후회스러웠다. 그 시간이 소중했고 오히려 태교에도 좋았던 것 같다. 소파에서 일주일 동안 잤지만 편하고 행복했다. 일련의 시간 때문에 여행 가기 불편했는데 1년 전부터 약속해 둔 일정이었다. 한편으론 고산에 가서 가족의 건강을 빌고 안 좋은 일을 털고 싶었다. 결정적으로 부모님이 아이들 걱정하지 말고 봐줄 테니 잘 다녀오라고 해서 여행을 가게 됐다"라고 설명했다.

한편 이시영은 2017년 비연예인과 결혼, 슬하에 아들 한 명을 뒀지만 지난해 이혼했다. 이혼 후 결혼 생활 중 냉동 보관한 배아를 이식해 둘째를 임신했고 지난해 11월 홀로 출산, 두 아이 엄마가 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

[단독 비하인드]대한축구협회, 여자 A대표팀 비즈니스석 지원 '대화는 아직 끝나지 않았다'

3.

"이런 올림픽 참관단이 필요했다!" 대한체육회,꿈나무 참관단 밀라노-코르티나 현장 파견[공식발표]

4.

#"'재드래곤'과 찰칵!#끈 떨어진 메달 고쳐드려요#바람을 피웠습니다[밀라노 SNS]

5.

충격! '이제는 임효준이라고 말할 수 없는데...' 얼굴 꽁꽁 가리고 귀화까지 했는데. 두 이름으로 불린 린샤오쥔[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.