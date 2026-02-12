고아성, '삼진그룹 영어토익반' 감독과 재회…"'파반느' 매력=이종필 감독"

기사입력 2026-02-12 11:37


고아성, '삼진그룹 영어토익반' 감독과 재회…"'파반느' 매력=이종필 감…
12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 고아성이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고아성이 영화 '파반느'를 통해 이종필 감독과 두 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.

고아성은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "이 작품의 가장 큰 매력포인트는 이종필 감독님이다"라고 했다.

20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.

이 감독과 '삼진그룹 영어토익반'에 이어 '파반느'로 재회한 고아성은 "이 작품의 가장 큰 매력포인트는 이종필 감독님이 연출하셨다는 점이다. 감독님이 배우 출신이셔서 그 누구보다 배우의 마음을 잘 이해해 주신다는 걸 알았기 때문에 기꺼이 참여했다"고 밝혔다.

고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기했다. 이에 그는 "미정은 마음의 문을 닫고 살아가는 인물이다. 근데 경록(문상민)과 요한(변요한)을 만나면서 '나도 사람한테 마음을 열 수 있을까' 생각하게 되고 빛을 받게 된다. 또 미정의 이미지를 구현하기 위해 감독님과 함께 오랜 시간 고민을 많이 했고, 한국영화 최고의 분장팀의 터치로 미정을 함께 만들어갈 수 있었다"고 전했다.

또 싱크로율 높은 캐릭터를 위해 노력한 점도 짚었다. 고아성은 "미정의 글씨가 드러나는 장면이 몇 개 있다. 글씨를 어떻게 쓸까 고민을 많이 했고, 미정이라면 반듯하게 자신의 마음을 풀어놓듯이 글씨를 썼을 것 같아서 신경을 썼다. 또 제가 개인적으로 젓가락질을 두 종류로 할 수 있는데, 이번엔 어렸을 때 쓰던 잘못된 젓가락질을 했다"고 설명했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

"호날두의 알 나스르 인수" 초대박! 살라+레반+비니시우스 등 50명 영입 계획…사우디 떠나지 마세요→리그 위에 군림한 선수

5.

[오피셜]"38세 조투소, 도전은 계속된다" 'K-여축 간판MF'조소현, 캐나다 핼리펙스 전격 합류...하트 감독"팀 공격전개, 연계플레이에 큰도움"[속보-공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.