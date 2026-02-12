고아성, '삼진그룹 영어토익반' 감독과 재회…"'파반느' 매력=이종필 감독"

12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 고아성이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고아성이 영화 '파반느'를 통해 이종필 감독과 두 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.
고아성은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "이 작품의 가장 큰 매력포인트는 이종필 감독님이다"라고 했다.
20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.
이 감독과 '삼진그룹 영어토익반'에 이어 '파반느'로 재회한 고아성은 "이 작품의 가장 큰 매력포인트는 이종필 감독님이 연출하셨다는 점이다. 감독님이 배우 출신이셔서 그 누구보다 배우의 마음을 잘 이해해 주신다는 걸 알았기 때문에 기꺼이 참여했다"고 밝혔다.
고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기했다. 이에 그는 "미정은 마음의 문을 닫고 살아가는 인물이다. 근데 경록(문상민)과 요한(변요한)을 만나면서 '나도 사람한테 마음을 열 수 있을까' 생각하게 되고 빛을 받게 된다. 또 미정의 이미지를 구현하기 위해 감독님과 함께 오랜 시간 고민을 많이 했고, 한국영화 최고의 분장팀의 터치로 미정을 함께 만들어갈 수 있었다"고 전했다.
또 싱크로율 높은 캐릭터를 위해 노력한 점도 짚었다. 고아성은 "미정의 글씨가 드러나는 장면이 몇 개 있다. 글씨를 어떻게 쓸까 고민을 많이 했고, 미정이라면 반듯하게 자신의 마음을 풀어놓듯이 글씨를 썼을 것 같아서 신경을 썼다. 또 제가 개인적으로 젓가락질을 두 종류로 할 수 있는데, 이번엔 어렸을 때 쓰던 잘못된 젓가락질을 했다"고 설명했다.