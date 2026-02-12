'아묻따밴드' 차태현 "경주마처럼 본인들 것만 생각해…아직 옆을 못 본다"

최종수정 2026-02-12 16:33

'아묻따밴드' 차태현 "경주마처럼 본인들 것만 생각해…아직 옆을 못 본다…
12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 차태현이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/

[스포츠조선 정빛 기자]
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 곡 리스닝 포인트를 짚었다.

아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고 "경주마처럼 본인 것들만 하는 것이 포인트"라고 했다.

아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.

차태현은 "경주마처럼 본인들 것만 생각한다"라며 "아직 저희가 옆을 잘 못 본다. 연습한 것만 할 수 있다. 그만큼 앞만 본다"라고 너스레를 떨었다.

홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

