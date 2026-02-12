'아묻따밴드' 조정민 "첫사랑에 달려가는 느낌의 곡, 직장인밴드 롤모델 되고파"
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 조정민이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 정빛 기자] 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 '알고 있잖아'를 처음 들었을 당시를 떠올렸다.
아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고 "첫사랑한테 달려가는 느낌"이라며 "직장인밴드 롤모델이 되고 싶다"라고 했다.
아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.
'알고 있잖아'는 히트메이커 조영수 작곡가가 작곡을 맡았으며 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 완성도를 한층 높인다. 객원 보컬로 참여한 차태현의 담백하면서도 진정성 있는 음색 또한 곡에 깊이를 더할 예정이다.
처음 곡을 들었을 때를 돌이키기도 했다. 조정민은 "너무 벅차 올랐다. 첫사랑한테 달려가는 느낌이었다"라고 회상했다.
그러면서 목표에 대해 "저도 클래식을 전공했는데, 트로트를 하고 있다. 저에게 첫 번째 경험을 해준 밴드다. 저희로 인해서 직장인 밴드 롤모델이 됐으면 한다"고 바랐다.
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
