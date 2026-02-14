'세무사♥' 이지혜, 설 연휴 시母 '특급 배려'에 감사 "일하지 말고 여행가라고"

기사입력 2026-02-14 18:45


'세무사♥' 이지혜, 설 연휴 시母 '특급 배려'에 감사 "일하지 말고 …

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 설 명절 일상을 공개했다.

14일 이지혜는 "명절마다 시댁에 가면 무조건 방에 누워있으라고ㅋㅋ 쉬어라.. 고생한다.. 손 하나 까딱 안 하게 하시고 (복은 타고난 건가..)"라고 전했다.

이어 "전부터 갈비찜에 한상 한가득 차려서 결국 아들 며느리 손주들까지 다 해먹여주셨는데 이제부터는 명절에 여행 가라고 명절 전에 식사나 한번 하시자고 하신다"라며 시부모님의 배려에 고마움을 전했다.

이지혜는 "여튼 가족 모두가 행복했던 시간. 새해 복 많이 받으세요 여러분"이라고 덧붙이며 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 이지혜가 양가 식구와 함께 식사를 한 모습이 담겼다. 이지혜는 "온 가족 행복한 식사 시간. 명절엔 남이 한 밥 감사하고요. 그래서인지 모두가 행복한 시간이고요ㅋㅋ 어머님들이 만나시면 서로 재밌어하는 게 또 감사고요"라고 전했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

2.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

3.

'둘째 임신' 이승기♥이다인 딸, 1년만 얼굴 공개…"아빠 붕어빵이네"

4.

최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

5.

김경진, ♥전수민 출산 후 네 가족 첫 공개..“2일 내내 고생, 정말 대단해”

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

2.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

3.

'둘째 임신' 이승기♥이다인 딸, 1년만 얼굴 공개…"아빠 붕어빵이네"

4.

최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

5.

김경진, ♥전수민 출산 후 네 가족 첫 공개..“2일 내내 고생, 정말 대단해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 울산 웨일즈, 역사적 첫 경기 확정…2026 KBO 퓨처스리그, 3월 20일 개막

2.

포인트가드 교과서+리그 최고의 야전사령관. 크리스 폴 NBA 21년, 드디어 은퇴결정

3.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

4.

이이지마 사키 16득점. 하나은행, 우리은행 26점 차 완파 단독 1위 탈환

5.

고양 소노 6강 마지막 스퍼트. 현대모비스 완파, 6위 KT와 승차 2게임 바짝 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.