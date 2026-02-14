'세무사♥' 이지혜, 설 연휴 시母 '특급 배려'에 감사 "일하지 말고 여행가라고"
[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 설 명절 일상을 공개했다.
14일 이지혜는 "명절마다 시댁에 가면 무조건 방에 누워있으라고ㅋㅋ 쉬어라.. 고생한다.. 손 하나 까딱 안 하게 하시고 (복은 타고난 건가..)"라고 전했다.
이어 "전부터 갈비찜에 한상 한가득 차려서 결국 아들 며느리 손주들까지 다 해먹여주셨는데 이제부터는 명절에 여행 가라고 명절 전에 식사나 한번 하시자고 하신다"라며 시부모님의 배려에 고마움을 전했다.
이지혜는 "여튼 가족 모두가 행복했던 시간. 새해 복 많이 받으세요 여러분"이라고 덧붙이며 사진 여러 장을 게재했다.
공개된 사진에는 이지혜가 양가 식구와 함께 식사를 한 모습이 담겼다. 이지혜는 "온 가족 행복한 식사 시간. 명절엔 남이 한 밥 감사하고요. 그래서인지 모두가 행복한 시간이고요ㅋㅋ 어머님들이 만나시면 서로 재밌어하는 게 또 감사고요"라고 전했다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
