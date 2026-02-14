최준희, 눈 수술로 퉁퉁 부은 눈…속상한 심경 "예쁜 사람 많아 자존감 떨어져"

기사입력 2026-02-14 20:06


[스포츠조선 이우주 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸 최준희가 눈 수술 전후를 솔직히 공개했다.

14일 최준희의 유튜브 채널에서는 '눈매&눈밑지 예뻐지고 싶어? (한번 사는 인생 최고의 버전으로 살다 갈래….)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최준희는 "제가 전 영상에서 살짝 얘기를 드렸지만 오늘 드디어 성형을 하러 간다. 눈 쪽에 손을 볼 예정"이라며 병원으로 향했다.

고통스러워하며 수술을 마친 최준희는 퉁퉁 부은 눈으로 나타났다. 집으로 오자마자 얼음찜질에 나선 최준희는 "얼굴 전체적으로 다 부은 느낌이다. 입술도 통통해졌다"며 "뒷밑트임 수술했을 때보다 눈 수술이 엄청 아프다고 느꼈는데 이번 수술은 딱히 아프진 않다. 버틸만한 것 같다"고 밝혔다.

최준희가 한 수술은 눈밑지방재배치와 트임 수술. 최준희는 "역시 수술 이틀 차라 그런지 부기가 최고조에 달한다. 루푸스 때 제일 아팠을 때 눈이 됐다"고 토로했다. 하지만 최준희는 부기를 빨리 빼기 위해 수술 이틀 만에 밖으로 열심히 돌아다녔다.


얼음 찜질을 반복하며 열심히 부기 빼기에 집중한 최준희. 최준희는 "얼음찜질은 3일 안에 결판을 내야 하는 거 같다. 얼음찜질은 수술하고 3일 동안하고 그 이후는 온찜질을 하는 게 황금 순서"라고 부기 빼기 꿀팁을 밝혔다.

테이프, 실밥을 풀고 난 다음에는 서서히 부기가 빠졌다. 하지만 수술 11일 만에 행사 때문에 상하이로 출국해야 하는 최준희는 걱정이 앞섰다. 최준희는 "저 오늘 새벽 3시부터 일어나서 예술을 했다. 왜냐면 오늘 행사가 있는 게 김포공항에서부터 기자님이 촬영을 할 수가 있다. 갑자기 막막하더라"라며 "그래서 아주 3시간 동안 내가 할 수 있는 모든 뷰티의 필살기는 다 썼다. 최선을 다했다. 기자님들이 예쁘게 찍어주길 바랄 뿐"이라며 예쁘게 꾸미고 공항으로 향했다.

상하이에 도착한 최준희는 "행사장 올 때 너무 예쁜 분들이 많아서 약간 자존감이 떨어졌다"고 토로했다. 자막을 통해서도 최준희는 "이런 마음을 고쳐먹어야 하지만 내딴에는 속상했다. 가장 내가 못생길 때 미녀들과 함께 해서"라고 솔직한 속내를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

