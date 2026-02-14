최준희, 눈 수술로 퉁퉁 부은 눈…속상한 심경 "예쁜 사람 많아 자존감 떨어져"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸 최준희가 눈 수술 전후를 솔직히 공개했다.
고통스러워하며 수술을 마친 최준희는 퉁퉁 부은 눈으로 나타났다. 집으로 오자마자 얼음찜질에 나선 최준희는 "얼굴 전체적으로 다 부은 느낌이다. 입술도 통통해졌다"며 "뒷밑트임 수술했을 때보다 눈 수술이 엄청 아프다고 느꼈는데 이번 수술은 딱히 아프진 않다. 버틸만한 것 같다"고 밝혔다.
|
테이프, 실밥을 풀고 난 다음에는 서서히 부기가 빠졌다. 하지만 수술 11일 만에 행사 때문에 상하이로 출국해야 하는 최준희는 걱정이 앞섰다. 최준희는 "저 오늘 새벽 3시부터 일어나서 예술을 했다. 왜냐면 오늘 행사가 있는 게 김포공항에서부터 기자님이 촬영을 할 수가 있다. 갑자기 막막하더라"라며 "그래서 아주 3시간 동안 내가 할 수 있는 모든 뷰티의 필살기는 다 썼다. 최선을 다했다. 기자님들이 예쁘게 찍어주길 바랄 뿐"이라며 예쁘게 꾸미고 공항으로 향했다.
상하이에 도착한 최준희는 "행사장 올 때 너무 예쁜 분들이 많아서 약간 자존감이 떨어졌다"고 토로했다. 자막을 통해서도 최준희는 "이런 마음을 고쳐먹어야 하지만 내딴에는 속상했다. 가장 내가 못생길 때 미녀들과 함께 해서"라고 솔직한 속내를 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com