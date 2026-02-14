'멈추지 않는 물결, 승리를 향한 바람' 제주SK, 2026시즌 신규 유니폼 공개

|
[스포츠조선 윤진만 기자]제주SK가 2026시즌을 맞아 연고지의 매력과 새로운 도약의 의지를 담은 신규 유니폼을 공개했다.
홈(HOME) 유니폼은 기존 메인 컬러였던 주황색에 앰블럼의 또 다른 주요 색상인 남색을 추가해 특별함을 더했다. 상의 전면에는 제주 바다의 푸른 물결을 그래픽 패턴으로 표현했다. 끊임없이 흐르고, 멈추지 않고 움직이며, 다시 밀려오는 파도의 성질을 담았다. 이는 제주SK가 추구하는 끊임없는 압박과 전진, 그리고 에너지 넘치는 플레이와 맞닿아 있다. 유니폼 양 측면에는 제주월드컵경기장(윈드포스) 지붕 구조를 모티브로 목적지를 향해 부는 바람의 흐름을 형상화, 승리를 향해 나아가는 추진력과 상승감을 시각적으로 담았다.
기능성 역시 브이엑스(V-EXX)와의 협업을 통해 한층 강화됐다. 부위별 특성에 맞춰 3종의 기능성 원단을 적용해 신축성, 통기성, 흡건조 성능을 고르게 향상시켰으며, 격렬한 움직임 속에서도 편안한 착용감을 제공하도록 설계됐다. 또한 구단 엠블럼과 주요 마킹 디테일에는 실리콘 패치 소재를 적용해 내구성과 착용감을 동시에 확보했다.
제주는 "이번 유니폼은 제주SK 선수들의 플레이 철학과 연고지 및 팬들의 자부심을 동시에 담는 상징"이라며 "제주의 자연과 에너지를 입은 이번 유니폼이 2026시즌 선수들의 퍼포먼스를 더욱 빛내줄 것"이라고 밝혔다.
한편 유니폼 판매 일정에 대한 자세한 내용은 향후 구단 홈페이지 및 소셜미디어를 통해 별도 공지 예정이다.
