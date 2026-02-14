28기 옥순, ♥영호와 재혼 후 둘째 계획 "딸 서운하게 하지 않는다면"

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 옥순이 영호와의 2세 계획에 대해 이야기했다.

옥순은 14일 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 옥순에게 "2세를 낳는 것에 대한 생각은 '나솔'에서 말씀하신 것 아직 유지냐"고 물었다. 이에 옥순은 "딸 서운하게 하지 않을 거라는 확신이 있어야 그 다음에 출산을 생각해본다고 했었죠!? 네!"라고 조심스럽게 답했다.

연세대학교 출신 옥순에게 또 다른 팬은 "결혼 조건으로 학벌이나 직업도 고려 대상이었냐"고 물었따. 이에 옥순은 "아니다. 넓은 마음 하나만 봤다"며 "오빠(영호)를 만나기 전에는 중요하다고 생각하는 부분이 있으면 포기해야 할 부분도 있을 거라고 생각했다. 그런데 마음 넓은 것만 봤는데도 어느 것 하나 빠지지 않는 남자를 만났다"고 영호를 향한 애정을 드러냈다.

한편, 옥순과 영호는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 연인으로 이어졌다. 옥순은 슬하 딸을 하나 두고 있다.

같은 기수 정숙, 상철의 결혼식에서 영호가 부케를 받으며 두 사람의 재혼 여부에 대해 관심이 쏟아진 가운데, 옥순과 영호는 "올해 안에 식을 올리는 것이 목표"라며 재혼을 발표했다. 이후 옥순과 영호는 지난 4일 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다.

