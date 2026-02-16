"신이 준 몸"…쯔양, 배달앱 1개에 4400만 원에도 " 키 161cm-몸무게 44kg"

기사입력 2026-02-16 10:18


[스포츠조선 이지현 기자] 1300만 유튜버 쯔양의 수입이 공개됐다.

15일 방송된 알토란에는 이상민, 이연복, 차유나, 데니안, 쯔양, 박경례 명인이 출연했다. 이날 방송에서는 쯔양의 집이 공개되며 모두를 놀라게 했다.

데니안과 박경례 명인은 쯔양의 집을 직접 찾았다. 이를 지켜보던 이상민은 "다행이다. 명인님이 같이 가서"라며 "혹시 데니가 요리해 줄까봐"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

두 사람이 입성한 곳은 다름 아닌 쯔양의 '보물창고'. 끝없이 쌓인 간식과 식재료에 "세상에", "이런 장면은 처음 본다"는 감탄이 터져 나왔다. 그러나 쯔양은 "이 정도면 별로 없는 편"이라며 태연하게 말했다. 그는 "배달 음식을 많이 먹는다. 여긴 주식이 아니라 간식이다. 배달 시켜놓고 기다리면서 먹는 주전부리"라고 설명했다.

쯔양은 대식가이지만 다소 왜소한 체격이다. 그는 '몸무게'에 "44~47kg가 왔다갔다 한다. 키는 161cm다"라 해 모두를 놀라게 했다. 그러면서 "10kg 먹을 때도 있지만, 몸무게가 금세 제자리로 돌아온다"라 했다.


특히 배달비 규모는 상상을 뛰어넘었다. 쯔양은 "배달앱을 여러 개 쓰는데, 한 앱 기준으로 1년에 4,400만 원 정도 나왔다"고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다. 이에 이연복은 "그 동네 단골집은 땡 잡았다"고 받아쳤다.

한 달 식비 역시 어마어마했다. 그는 "기본으로 천만 원 이상은 넘는다. 먹방 한 끼에 300만 원 이상 나오는 경우도 있다"고 털어놨다. 이연복은 "수입이 외제 차 한 대 값이라더니, 먹는 데도 그 정도 들어가겠다"고 놀라움을 감추지 못했다.

냉장고는 무려 4대. 그중 음료 전용 냉장고를 공개하자 박경례는 "우리 온다고 채워놨냐"고 물었지만, 쯔양은 "덜 채워진 상태"라고 답했다. 가득 찬 음료를 다 비우는 데는 2~3일이면 충분하다고.


'살 안 찌는 비결'도 공개했다. 쯔양은 "운동을 안 하면 살이 빠진다. 운동을 하면 흡수하고, 안 하면 배출한다"고 밝혀 모두를 갸웃하게 했다. 이에 이연복은 "타고난 몸이다. 신이 주신 몸"이라며 감탄했다.

이후 박경례, 데니안과 함께 빈대떡을 부친 쯔양은 두 사람이 굽는 족족 흡입했다. 이연복은 "두 사람이 부치고, 한 사람이 먹고 있다"고 상황을 정리해 웃음을 안겼다. 쯔양은 "구워주시면 제가 다 먹는 것 같아서…"라며 민망해했지만, 결국 대형 빈대떡 제조에 직접 나서며 진짜 먹방러의 면모를 드러냈다.

입맛에 대한 질문에는 "아플 때도 입맛이 있다. 체할 때도 음식으로 내린다"고 답해 모두를 놀라게 했다. 치킨은 "많이 못 먹는 편"이라면서도 최대 5마리까지 먹어봤다고 밝혔고, 갑각류는 "8kg 먹으니까 배가 아프더라"고 말해 데니안의 "그건 당연한 거지"라는 반응을 이끌어냈다.

