홍진경, '故 최진실 딸' 최준희 결혼 허락?…"제가 무슨 자격으로"[SC이슈 ]

기사입력 2026-02-16 13:27


홍진경(왼쪽), 최준희. 사진=스포츠조선DB, 최준희 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 홍진경이 배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희의 결혼 소식과 관련 축하 메시지를 전하면서, 일각의 오해를 바로 잡았다.

홍진경은 16일 자신의 SNS에 "결혼 허락이요? 제가 무슨 자격으로. 그저 잘 살기만을 바랄 뿐입니다. 준희야, 결혼 축하해"라는 글을 남겼다.

이는 최근 일부 매체에서 홍진경이 최준희의 결혼을 '허락했다'는 취지로 보도된 것과 관련, 선을 그은 발언으로 풀이된다.

앞서 최준희는 최근 SNS에 예비 신랑, 친오빠 최환희, 홍진경 등과 함께 식사하는 사진을 공개하며 "이모한테 각자 짝꿍들 허락 맡고 옴. 조카들이 쏜다"라는 글을 남긴 바 있다.

해당 게시물이 재조명되면서 결혼 허락 여부를 둘러싼 이야기가 확산된 것으로 보인다.

홍진경은 고 최진실과 생전 각별한 인연을 이어온 절친으로, 고인이 세상을 떠난 이후에도 최환희, 최준희 남매를 꾸준히 챙기며 가족 같은 관계를 이어온 것으로 알려져 있다.

최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 회사원과 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 수년간 교제 끝에 평생을 함께하기로 약속한 것으로 알려졌다. 최준희는 현재 인플루언서 및 모델로 활동 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

