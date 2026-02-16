한일전에 '일장기 그래픽'…JTBC, 또 중계 사고쳤다 "제작진 과실"
|한일전 승리 다짐하는 여자 컬링 대표팀
(코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀 선수들이 경기시작 전 승리를 다짐하고 있다. 2026.2.15
[스포츠조선 정빛 기자] 2026 밀라노, 코르티나 동계올림픽 여자 컬링 한일전 중계 도중 일장기 그래픽이 송출되는 방송 사고가 발생한 것과 관련, JTBC가 제작진 과실이라며 공식 사과했다.
JTBC는 16일 공식 홈페이지를 통해 "15일 오후 11시 23분경 컬링 한일전 생중계 중간 광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시적으로 노출되는 사고가 있었다"고 했다.
이어 "제작진 과실로 시청자 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
그러면서 "재발 방지를 위해 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠다"고 덧붙였다.
앞서 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 스타디움에서 열린 한국과 일본 여자 컬링 라운드로빈 5차전 생중계 중 발생했다. 5엔드 종료 후 중간 광고 송출 과정에서 경기와 무관한 일장기 그래픽이 약 10초간 화면 중앙에 노출됐다.
6엔드 시작 직전 성승현 JTBC 캐스터는 "광고 중 예기치 않은 그래픽이 나간 순간이 있었다"며 "일반적으로 보내드려서는 안 되는 상황이었는데 양해 말씀 드린다"고 사과했다. 다만 구체적인 송출 경위나 기술적 원인에 대해서는 별도 설명이 나오지 않았다.
방송 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 비판이 이어졌다. 시청자들은 "한일전 중 일장기가 화면 중앙에 떠 당황했다", "일본 방송인 줄 알았다", "고의 아니냐는 생각까지 들었다" 등의 반응을 보였다.
특히 이번 사고는 앞서 JTBC가 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온의 결정적 순간을 본채널에서 생중계하지 않아 논란이 된 이후 또다시 중계 운영 문제가 제기된 사례로도 주목받고 있다.
이날 경기에서 한국 여자 컬링 대표팀은 일본을 7대5로 꺾으며 3승2패를 기록, 준결승 진출 가능성을 이어갔다. 여자 컬링은 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 방식으로 진행되며 상위 4개 팀이 준결승 토너먼트에 진출한다. 한국은 한국시간 기준으로 17일 오전 3시 5분 중국과 6차전을 치를 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
