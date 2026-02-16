듣자마자 감긴다…송가인, '사랑을 처방해 드립니다' OST 최초 공개→멜론 검색어 1위

기사입력 2026-02-16 14:24


듣자마자 감긴다…송가인, '사랑을 처방해 드립니다' OST 최초 공개→멜…
사진 제공=제이지스타

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 송가인이 가창에 참여한 '사랑을 처방해 드립니다' OST가 드라마를 통해 처음 공개되며 뜨거운 화제를 모으고 있다.

지난 14일과 15일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 5회와 6회에서는 엔딩 장면과 함께 송가인이 부른 OST 일부가 최초로 삽입됐다. 드라마의 여운이 최고조에 이른 순간, 송가인의 깊고 호소력 짙은 목소리와 "사랑아 사랑아 지켜주고 싶은 내 사람아. 사람아 사람아 사람아 가까이 있어 줄 나의 사람아"라는 가사가 울려 퍼져 시청자들의 감성을 단번에 사로잡았다.

방송 직후 시청자들은 "처음 듣는데 멜로디와 가사가 귀에 착 감긴다", "드라마가 끝났는데도 노래가 계속 맴돈다", "OST가 너무 좋은데 언제 발매하냐" 등의 반응을 보였다. 특히 단 한 차례의 방송 공개만으로도 멜론 실시간 검색어 1위에 '송가인'이 오르며 높은 화제성을 입증했다.

송가인은 개인 SNS를 통해 이러한 팬들의 반응을 공유하며 감사의 마음을 전했다. OST 발매 전부터 검색어 1위를 기록한 송가인은 독보적인 음색과 여전한 대중적 파급력을 다시 한번 확인시켰다.

이번 OST는 SBS '괜찮아, 사랑이야', '달의 연인 ? 보보경심 려', KBS2TV '태양의 후예', tvN '호텔 델루나' 등 다수의 히트 드라마 OST를 탄생시킨 손동운 프로듀서가 제작 총괄을 맡았다. 여기에 송가인의 깊은 감성이 더해져 드라마의 몰입도를 한층 끌어올릴 OST의 탄생이 기대된다.

송가인은 앞서 tvN '사랑의 불시착', 웹드라마 '잠만 자는 곳은 아닙니다' OST에 참여해 극의 감정을 섬세하게 살려내는 보컬로 호평을 받아왔다. 세 번째 드라마 OST 참여인 만큼, 이번 OST 역시 서사와 자연스럽게 어우러지며 풍성한 울림을 전할 것으로 기대를 모은다.

송가인이 OST 라인업에 합류한 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 거듭나는 과정을 그린 패밀리 드라마다. 첫 공개만으로도 폭발적인 반응을 얻은 송가인의 OST 정식 발매에 관심이 집중되고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

2.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

3.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

5.

육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

2.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

3.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

5.

육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

2.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

3.

"빅리그 입성 도화선되나" 배준호, 2부 아닌 EPL 상대 2026년 첫 득점포→FA컵 데뷔골 폭발…스토크시티 아쉬운 역전패

4.

[오피셜]"지난 15년간 해외에 진출한 중국 선수 200명 중 1%만이 국대 선발" 中의 팩폭…'설영우 후배' 된 17세 특급에게 점점 커지는 기대감

5.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.