김정난, 명절 연휴에 ‘날벼락 같은 비보’..“뇌가 산산조각 난 듯”

기사입력 2026-02-16 15:15


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김정난이 오랜 시간 함께한 가족을 떠나보내며 깊은 슬픔을 전했다.

김정난은 16일 개인 계정에 세상을 떠난 반려묘 '타미'를 향한 장문의 글을 남겼다.

그는 "내 사랑, 내 새끼, 내 전부 타미야"라며 "네가 없는 하루하루를 생각하니 숨이 막히고, 뇌가 산산조각 나는 것처럼 고통스럽다"고 털어놨다.

이어 "애교가 넘치고 늘 엄마 어깨를 좋아하던 우리 타미"라며 "너를 보내고 집에 돌아오니 밤에 놓아주려 했던 수액이 덩그러니 남아 있어 그걸 끌어안고 한참을 울었어"고 적었다.

또 "이제는 매일 먹기 싫은 약도 먹지 않아도 되고, 아침저녁으로 등도 찔리지 않아도 된다. 아가야"며 오랜 투병 끝에 무지개다리를 건넌 반려묘를 향해 마지막 인사를 건넸다.

김정난은 "엄마는 마리 곁으로 가는 순간만큼은 가장 평온하길 바랐기에 고통을 끝내주고 싶었다"며 "타미는 엄마를 위해 온 힘을 다해 버텨줬고, 나 역시 마지막 순간까지 오롯이 너에게만 집중했다. 우리는 긴 마라톤을 완주한 것"이라고 했다.

그러면서 "나는 네가 벌써 그리워 계속 울고 있지만 마음 깊은 곳에서는 기쁘게 보내주고 있다"고 덧붙였다.

특히 그는 "우리 아가 19년을 함께해줘서 정말 행복했다. 타미는 나의 우울증 약이었다. 고맙고 말로 다 하지 못 할 만큼 너를 깊이 깊이 사랑한단다"며 각별한 애정을 드러냈다.


이어 "샤이니 아빠, 마리 엄마, 루루 누나와 가족 모두를 만났으니 엄마가 모두 사랑한다고 전해주렴. 훗날 엄마가 갔을 때 모두 마중 나와 달라"고 적으며 글을 마무리했다.

한편 김정난은 지난해 11월에도 반려묘 '마리'를 떠나보낸 바 있다.

김정난은 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에 출연 중이다.

tokkig@sportschosun.com

