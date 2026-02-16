'태진아 아들' 이루, '중증치매' 母 간병 위해 합가 "치매 거짓말인 줄, 부정했었다" ('조선의 사랑꾼')
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 태진아의 아내 옥경이가 중증 치매 진단을 받은 가운데 아들 이루가 엄마 간병을 위해 다시 합가했다고 밝혔다.
16일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 설 특집에서는 태진아♥옥경이 부부의 2년 전과는 확연히 달라진 치매 투병의 일상이 공개됐다.
이날 옥경이는 2년 전과 다르게 휠체어를 타고 등장해 모두를 놀라게 했다. "어디 가시냐"는 제작진의 물음에 아내 옥경이의 휠체어를 밀고 있던 태진아는 "병원에 간다"면서 치매 투병 7년 차인 옥경이의 정기검진 날이라고 밝혔다. 이어 태진아는 "작년 4월, 5월부터 나가는 걸 싫어했다. 다리에 근육이 빠지니까 걷는 게 힘든 거다"라고 했다.
병원에 도착, 2년 전만 해도 소통이 가능했었던 옥경이는 이날은 '식사 잘하시냐'는 의사의 질문에 "나도 졸리다"면서 동문서답해 걱정을 자아냈다.
태진아는 "내 생각에는 가까이서 볼 땐 그 상태를 유지하는 것 같은데"라고 조심스럽게 물었고, 의사는 "치매 발병한 지 7년이 지났다. 이제는 중증 치매 상태다. 아기 같은 상태"라며 현재 옥경이의 상태에 대해 전했다.
잠시 후 집으로 돌아온 가운데 침대 한 칸을 약이 다 차지하고 있어 놀라움을 안겼다. 그때 누군가가 옥경이에게로 다가왔다. 엄마 간병을 위해 아들 이루가 다시 합가했다고. 아들을 보자 환한 미소를 짓는 옥경이. 그때 익숙하게 엄마를 케어하던 이루는 엄마가 뱉은 약을 발견, "약 그렇게 뱉으면 안 된다"라며 속상한 마음을 드러냈다.
이루는 "처음에는 거짓말인 줄 알았다. 치매 사실을 제대로 받아들이기 시작한 지는 2,3년 정도밖에 안 된 것 같다"면서 "그 전에는 치매를 받아들일 수 없을 정도로 부정했었고 힘들었다"라고 털어놨다.
그는 "새벽에 들어왔는데 안방이 소란스러워서 가보니까 (아버지가)휘청휘청하시면서도 어머니가 힘쓰시면 아버지가 붙잡고 하는 모습을 보고 '이러다가는 아버지도 어디 다치실 수도 있고 아니면 병이 나실 수도 있겠구나'라는 생각이 들더라. 순간 철렁했었다"라고 밝혔다.
이루는 "아버지도 나이가 드시고 어머니도 연세가 있으시고 이 상황을 끌어갈 수 있는 사람이 이 집안에 현재 나밖에 없다는 생각이 들더라"라며 "빨리 정신 차리고, 내가 도울 수 있는 상황이 있으면 뭐라고 해야 하지 않을까 생각이 들더라"면서 다시 합가를 하게 된 이유를 밝혔다.
