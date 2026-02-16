이미주, 전남친 바람 폭로 "걸그룹 멤버 언니와 외박...딱 잡아 떼더라…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 이미주와 조현아가 상상을 초월하는 전 남자친구들의 '바람' 일화를 폭로하며 안방극장을 충격에 빠뜨렸다.
이어 "친구가 '그 오빠 알아?'라고 하더라. 어떤 사람이냐고 묻길래 사실 남자친구라고 했다"며 "친구가 '너 남자친구가 같은 그룹 언니를 크리스마스에 불러서 나갔다. 그런데 언니가 아직도 안 들어왔다'고 했다"고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.
|
이미주는 "(조현아의 전 남자친구가) 바람 피운 남자인 걸 알고 있어서 '언니, 안 된다'고 했다. 알고 있는 이야기를 다 풀어줬다. 그날 둘 다 잠도 못 잤다"고 전했다.
그러나 조현아는 "바로 헤어지진 않았다"고 솔직히 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 이미주는 "이 언니도 한 번 빠지면 깊게 빠진다"며 "그 사람이 저도 좋아했다"고 폭탄 발언을 이어갔다.
그는 "그 시기에 언니에게 '좋다'고 하면서 다른 사람에게도 똑같이 말했고, 저한테도 사귀자고 했다. 울고불고 빌길래 단호하게 거절했다. 그러면서 동시에 언니에게도 고백했던 것"이라고 설명했다.
조현아는 "미주가 정말 고마웠다. 3자 통화도 가능하다면서 '미주가 말했다고 해도 된다'고 해줬다"며 의리를 드러냈다. 이미주는 "걘 진짜 쓰레기였다"고 분노했고, 조현아는 "맞다. 저만 몰랐다"고 씁쓸하게 인정했다.
narusi@sportschosun.com