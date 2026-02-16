이미주, 전남친 바람 폭로 "걸그룹 멤버 언니와 외박...딱 잡아 떼더라"

기사입력 2026-02-16 23:46


이미주, 전남친 바람 폭로 "걸그룹 멤버 언니와 외박...딱 잡아 떼더라…

[스포츠조선 김준석 기자] 이미주와 조현아가 상상을 초월하는 전 남자친구들의 '바람' 일화를 폭로하며 안방극장을 충격에 빠뜨렸다.

16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 신개념 토크쇼 '3:3 미팅'으로 가수 이미주, 조현아가 등장했다.

이날 이미주는 "완전 옛날 이야기"라며 운을 뗐다. 그는 "크리스마스에 일이 있어서 남자친구를 못 만난다고 미리 말했다. 그런데 다음 날 친구에게 전화가 왔다"고 회상했다.

이어 "친구가 '그 오빠 알아?'라고 하더라. 어떤 사람이냐고 묻길래 사실 남자친구라고 했다"며 "친구가 '너 남자친구가 같은 그룹 언니를 크리스마스에 불러서 나갔다. 그런데 언니가 아직도 안 들어왔다'고 했다"고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.

이미주는 "이야기를 듣자마자 연락했는데 죽어도 아니라며 끝까지 부인하더라. 너무 괘씸해서 결국 헤어졌다"고 쿨하게 털어놨다.


이미주, 전남친 바람 폭로 "걸그룹 멤버 언니와 외박...딱 잡아 떼더라…
조현아 역시 전 남자친구의 바람 사실을 이미주를 통해 알게 됐다고 고백했다.

이미주는 "(조현아의 전 남자친구가) 바람 피운 남자인 걸 알고 있어서 '언니, 안 된다'고 했다. 알고 있는 이야기를 다 풀어줬다. 그날 둘 다 잠도 못 잤다"고 전했다.

그러나 조현아는 "바로 헤어지진 않았다"고 솔직히 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 이미주는 "이 언니도 한 번 빠지면 깊게 빠진다"며 "그 사람이 저도 좋아했다"고 폭탄 발언을 이어갔다.


그는 "그 시기에 언니에게 '좋다'고 하면서 다른 사람에게도 똑같이 말했고, 저한테도 사귀자고 했다. 울고불고 빌길래 단호하게 거절했다. 그러면서 동시에 언니에게도 고백했던 것"이라고 설명했다.

조현아는 "미주가 정말 고마웠다. 3자 통화도 가능하다면서 '미주가 말했다고 해도 된다'고 해줬다"며 의리를 드러냈다. 이미주는 "걘 진짜 쓰레기였다"고 분노했고, 조현아는 "맞다. 저만 몰랐다"고 씁쓸하게 인정했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

2.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

3.

'돌연 퇴사' 충주맨 김선태, 왕따설에 결국 입 열었다…"동료 공격 가슴 아파"[전문]

4.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

5.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

연예 많이본뉴스
1.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

2.

"손 잡고 걸었는데"…태진아♥옥경이, 치매 투병 7년 차 '휠체어' 근황(조선의 사랑꾼)

3.

'돌연 퇴사' 충주맨 김선태, 왕따설에 결국 입 열었다…"동료 공격 가슴 아파"[전문]

4.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

5.

최준희, 결혼 발표 후 '♥11살 연상 예랑'과 故 최진실 먼저 찾았다 "고맙고 미안한 남자"

스포츠 많이본뉴스
1.

“한국의 미녀 군단, 비주얼 미쳤다!”, “예쁘고 강하다”...도대체 얼마나 이쁘길래, 일본 역대급 난리법석

2.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

3.

'이럴 수가' 중국 린샤오쥔한테 밀렸다...황대헌-임종언 모두 500m 예선 충격 탈락[밀라노 현장]

4.

[속보] 韓 초대형 사고 나올 뻔! 김길리 넘어졌지만 1000m 결승 진출...에이스 최민정은 파이널B행 [밀라노 현장]

5.

원투펀치의 충격적 부상 이탈...류지현호, 차-포 다 떼고 어떻게 일본, 대만 이기나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.