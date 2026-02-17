남창희, 22일 결혼♥ 비하인드...유재석 '강력 추천' 있었다 "놓치면 안 돼"

기사입력 2026-02-17 09:42


남창희, 22일 결혼♥ 비하인드...유재석 '강력 추천' 있었다 "놓치면…

[스포츠조선 조윤선 기자] 결혼을 앞둔 남창희가 예비 신랑의 근황을 공개했다.

17일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '네 번째 설 연휴는 핑계고｜EP.98'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 '계주' 유재석과 이동욱, 이상이, 남창희가 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 오는 22일 결혼을 앞둔 남창희에게 "결혼 축하한다. 드디어 아내 분께서 허락하셨구나"라며 축하를 건넸다.

남창희는 "벌써 4년 반 전이긴 한데 처음 사귀자마자 형님에게 연락드렸더니 결혼해야 한다고 했다"며 고마움을 전했고, 유재석은 "내가 그분 놓치면 안 된다고 했다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

이를 들은 이상이는 "연애도 보고하는 거냐. 모든 연예계 사람들이 (유재석에게) 생일, 결혼 언제인지 다 보고하지 않냐"며 농담했고, 이동욱 역시 "아이돌부터 70대 형들까지 다 보고한다. 첫 키스한것도 보고 한다"며 유재석 몰아가기에 동참해 웃음을 자아냈다.


남창희, 22일 결혼♥ 비하인드...유재석 '강력 추천' 있었다 "놓치면…
이어 이동욱은 "옆에서 아주 오랜 시간 지켜본 산증인인데 진짜 극진히 잘하고 예뻐하고 위한다"며 남창희와 예비 신부를 칭찬했다.

남창희는 얼굴이 좋아졌다는 말에 "관리받고 있다. 이것저것 좋아지려고 노력하고 있다"며 "결혼 준비할 게 진짜 많더라. 그런데 미리미리 준비하니까 생각보다 시간이 널널하다"고 말했다.

또한 "모바일 청첩장은 돌리는 중이다. 가나다순으로 하다 보니까 좀 많은데 ㅂ까지밖에 못 돌렸다"고 밝혔고, 이에 유재석은 "그래서 아직 나한테 안 왔구나. 좀 기다려야겠다"며 웃음을 보였다.

한편 남창희는 22일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 비연예인 연인과 결혼한다. 그는 지난 2일 KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오'(이하 '미스터라디오') 생방송 진행 도중 "그동안 조용한 관심 속에 잘 만나오던 그분과 결실을 맺게 됐다. 이제는 둘이서 하나의 길을 걸어가기로 약속했다"며 "약속의 날짜는 오는 2월 22일이다. 앞으로 한 가정의 가장이 돼 성장하겠다"라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

4.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

5.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

4.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

5.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

스포츠 많이본뉴스
1.

"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

2.

日 제압하고, 中까지 격파! '컬링계 아이돌' 한국 여자 컬링 '5G', 중국전 10-9 극적 승리...2연승 질주[밀라노 현장]

3.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

4.

'본인은 탈락했은데 이렇게 밝게 웃다니...' 밀라노 도착 후 가장 밝은 미소로 김길리 위로한 최민정[밀라노LIVE]

5.

20년 만에 金 도전 청신호! "예상한대로 흘러갔다" 이준서의 자신감→"토리노 기억 되찾겠다" 임종언 단단한 각오[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.