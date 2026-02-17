지예은, 10살 연상男에 대시받았나…“저한테 빠지신 거 아니에요?”
[스포츠조선 조민정 기자] 지예은이 유연석을 향해 '일방적 썸'을 선언한다.
17일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 배우 정상훈, 지예은이 일산 일대를 누비며 유쾌한 케미를 선보인다.
이날 지예은의 레이더는 유연석을 정조준한다. 자신을 세심하게 챙기는 유연석의 다정함에 지예은은 "뭐야 스윗해!"라며 설렘을 감추지 못한다. 버스에 나란히 앉은 두 사람 사이엔 묘한 기류가 흐르고, 지예은은 "슬의생 너무 재미있게 봤다"라며 본격 플러팅에 돌입한다.
이에 유연석이 "제 극 중 캐릭터 이름 아세요?"라고 묻자, 지예은은 "곽준팔 선생님?"이라 답해 현장을 웃음바다로 만든다. 예상치 못한 오답에도 특유의 눈웃음으로 상황을 넘겨 웃음을 더한다.
급기야 지예은은 유연석이 실수를 연발하자 "저한테 홀딱 빠지신 거 아니에요?"라고 돌직구를 날린다. 그러나 유재석은 "연식이는 아무 느낌 없어"라며 단호하게 선을 긋는다. 이어 "연예계에 예은이 좋아하는 사람 많다. 요리하는 돌아이, 미키광수, 유희관"이라고 덧붙이며 몰아가기에 나서 폭소를 자아낸다.
또한 이날 지예은은 '2025 SBS 연예대상' 수상 비하인드도 공개한다. 매번 눈물을 쏟는 '뿌엥 수상소감'의 이유에 대해 "'런닝맨' 선배님들은 얼굴만 봐도 눈물이 난다. 힘들 때 전화를 많이 해주셨다"고 털어놓는다. 특히 "재석 선배님이 저한테 전화 엄청 해주셨다"고 밝혀 유재석을 흐뭇하게 했다는 후문이다.
지예은의 러블리한 플러팅이 통했을지 관심이 모이는 가운데 '틈만 나면,'은 설 명절을 맞아 이날 오후 8시 20분 특별 편성된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
