기사입력 2026-02-18 09:31


[공식] 신혜선 작두 탄 '레이디 두아', 공개 3일 만에 글로벌 3위

[스포츠조선 문지연 기자] '레이디 두아'가 글로벌비 비영어쇼 3위에 올랐다.

가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'가 지난 13일 공개 이후 3,800,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 3위에 등극했다. 또한, 대한민국을 포함해 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아에서 1위 석권 및 바레인, 페루, 콜롬비아, 홍콩, 싱가포르, 일본, 케냐 등 총 38개 국가에서 TOP 10 리스트에 올랐다.

'레이디 두아'는 파고들수록 드러나는 새로운 진실과 캐릭터 그 자체에 녹아든 두 배우의 호연으로 국내외 언론과 시청자들에게 호평을 얻고 있다. 해외 언론은 "복잡한 거짓말로 호화로운 삶을 일구어낸 여자와 그 거짓말을 파헤치는 경찰에 대한 흥미롭고 다층적인 미스터리"(Decider), "상류층으로 올라가기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 한 여성의 이야기를 비선형적으로 풀어낸 '레이디 두아'는 마지막까지 시청자들의 궁금증을 자아낸다"(Time) 등 호평을 전했다.

홀연히 나타나 모두의 시선을 사로잡았던 사라킴을 둘러싼 미스터리한 이야기를 예측불가한 전개와 색다른 반전으로 그려냈다는 평을 받고 있는 '레이디 두아'는 넷플릭스에서 스트리밍되고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



