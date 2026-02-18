[공식] '운명전쟁49' 측, 순직 소방관 유가족 논란에.."모든 에피소드, 기본적 동의 구해, 진행 내용 제작진 확인 중"

[스포츠조선 문지연 기자] '운명전쟁49'가 순직 소방관을 주제로 한 사주 풀이로 인해 논란이 되는 가운데, 제작진이 이에 대한 입장을 준비 중이다.
디즈니+ '운명전쟁49' 관계자는 18일 스포츠조선에 "모든 에피소드는 기본적으로 동의를 구한 것이 맞으나, 현재 이야기 나온 부분에 대한 자세한 사항, 전반적으로 진행이 어떻게 되었는지에 대한 내용 등을 제작진과 확인 중"이라고 밝혔다.
11일 공개된 디즈니+ '운명전쟁49'에서는 무속인, 명리학자, 타로술사, 관상가 등 49인의 운명술사가 등장해 각종 미션을 수행하는 서바이벌이 펼쳐졌다. 2회에서 제작진은 고(故) 김철홍 소방교의 사진과 생시, 사망 시점만을 제공한 뒤 출연자들에게 사망 원인을 추리하도록 했다. 김 소방교는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 소방교다. 방송에서 일부 출연진은 해당 소방교의 사망 경위를 점치듯 언급했고, 한 무속인은 "불과 관련된 사주"라면서 화재 사망을 추정하기도 했다. 또 다른 출연자는 붕괴나 압사 등의 가능성을 언급했다. 실제로 해당 김 소방교는 화재로 인해 붕괴된 구조물에 깔려 숨진 것으로 조사됐다.
해당 장면이 공개된 이후 고인의 조카라고 자신을 소개한 A씨는 "가족의 등의를 받고 공개한 것이 맞느냐"는 취지의 글을 올렸고, 이에 논란이 커지기 시작했다. A씨는 예능이 아니라 영웅, 열사에 대한 다큐멘터리를 만든다고 해서 방송에 동의했다고 밝히며 "근데 방송 내용을 보니 고인이 어떻게 돌아가셨는지 맞히고 있고 출연진은 신기해 하며 웃고 있더라"고 폭로했다.
A씨는 18일 재차 입장을 밝히면서 "많은 관심을 주셔서 감사하다. 제작진은 숭고한 희생을 기리기 위한 취지로 방송을 제작했다고 하는데 솔직히 나는 전혀 이해가 가지 않는다. 어딜 봐서 그게 공익의 목적성을 가진 방송인지 모르겠다"면서 "방송을 보신 분들은 아시겠지만, 무속인들이 저희 삼촌이 어떻게 죽었는지 맞히고 방송인 패널들은 자극적인 워딩과 리액션을 하는데 그걸 보고 있자니 너무 화가 났다. 솔직힐 내 가족이 사고로 순직하셨는데 그런 식으로 방송하면 화 안 날 사람이 누가 있겠느냐"라고 했다.
또 A씨는 댓글을 통해 "작가와 저희 고모가 통화한 녹취 내용을 들어봤는데 무속인이 나온다고는 했고, 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했다. 그런데 방송에 나온 내용을 보니 고인이 어떻게 돌아가셨는지 맞히고 있고 출연자들은 신기해하며 웃고 있더라"며 "이게 어딜 봐서 삼촌의 희생을 기리는지 전혀 모르겠고 다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 저런 식으로 폄훼하는지 이해가 가지 않았다. 25ㅈ년이 지난 지금도 우리 가족은 돌아가신 삼촌 얘기만 들어도 눈물이 나는데 너무 화가 난다"고 지적했다.