엄지원, 혀 뚫고 눈알 주사까지...충격의 민간요법 "컵에 피를 받았다" ('라스')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 엄지원이 "혀를 뒤집어서 뚫어서 피를 뽑았다"라며 다소 충격적인 민간요법을 소개해 놀라움을 안겼다.
18일 MBC '라디오스타' 측은 "혀 뚫고 눈알 주사까지. 엄지원의 피 튀는 건강 스릴러(?)"라는 제목으로 예고편을 공개했다.
영상 속 엄지원은 '5형제 말이라면 피를 보는 일도 불사한다더라'는 질문에 "드라마 '독수리 5형제를 부탁해'에 김동완 씨가 함께 출연한다. 동완 씨가 연기자들 사이에서 만물박사다. 약, 병원 등 모르는 게 없다"라고 운을 뗐다.
그는 "어느 날 동완이가 혀를 뒤집어서 뚫어서 피를 뽑고 왔다더라. 혀 뚫고 피부가 너무 좋아지고 컨디션이 너무 좋아졌다더라"면서 "그때 촬영이 많아서 힘들 때였다. 병원에 갔더니 혀 밑을 바늘로 찌르고 피가 튈 수도 있으니까 앞치마를 하고 컵에 혀에서 나오는 피를 받았다"라고 말해 놀라움을 안겼다.
엄지원은 "어혈이 나오는 걸 보니까 무섭기도 한데 묘한 쾌감이 있더라"면서 "평소 민간요법에 관심이 많다. 코 뚫어서 대야에 받는 거 가기로 했다"라며 웃었다.
그러면서 그는 "잠을 너무 못 잤을 때 눈이 계속 충혈됐다. 지속적으로 안약을 넣다 보니까 안약으로도 충혈이 가라앉지 않더라"라면서 "병원에 갔더니 흰 눈동자에 바로 주사를 놓더라"면서 끝나지 않은 민간요법을 소개해 놀라움을 자아냈다.
