이번엔 신혜선 홀렸다..김재원, '레이디 두아'로 보여준 새얼굴
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김재원이 '레이디 두아'에서도 존재감을 드러냈다.
넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 정체를 집요하게 추적하는 형사 무경(이준혁)의 이야기를 그린 미스터리 범죄 시리즈다.
극 중 강지훤은 사라킴과 깊이 얽히며 사건에 연루되는 인물로, 수사 과정에서 사건의 이면을 드러내며 이야기의 긴장감을 증폭시키는 역할을 한다. 특히 거친 삶 끝에서 지독한 결핍을 안고 살아가던 그는, 자신이 유일하게 진심이었던 사라킴을 위해 위험한 선택을 이어간다.
사라킴과의 관계에 변화가 생기는 테라스 장면은 지훤이 그녀를 위해 해왔던 모든 선택이 부정당하는 순간이었다. 김재원은 입체적인 열연으로 극의 미스터리를 한층 확장시키며 인물이 놓인 상황에 대한 깊은 몰입감을 선사했다.
또한 불안에 잠식된 눈빛과 손톱 거스러미를 뜯는 사소한 습관 하나까지 서사로 만드는 섬세한 연기로 강지훤의 내면을 설득력 있게 그려냈다. 장면마다 인물의 감정 변화를 선명하게 표현하며, 극한의 상황에 놓인 인물의 불안과 흔들림을 쌓아 올려 극의 긴장감을 탄탄하게 완성했다.
이번 '레이디 두아'를 통해 처음으로 이전과는 확연히 다른 색채의 강렬한 캐릭터에 도전하며 파격적인 변신을 선보인 김재원은, 처절하면서도 깊이 있는 감정 연기로 인물의 어두운 이면을 섬세하게 그려내며 강지훤이라는 캐릭터를 설득력 있게 완성했다.
한편, 김재원은 그간 '우리들의 블루스', '옥씨부인전', 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 등 화제작에 잇달아 출연하며 훈훈한 비주얼과 안정적인 연기력으로 눈도장을 찍어왔다. 매 작품 새로운 캐릭터를 유연하게 소화하며 자신만의 연기 스펙트럼을 차근차근 확장해 온 그의 향후 행보에 귀추가 주목된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
