케이윌, 두 달 만에 14kg 감량…"위고비는 실패, 마운자로로 뒤집었다…

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 케이윌이 두 달 만에 14kg을 감량한 근황을 전하며, 약물 사용 경험부터 식단·운동 비법까지 솔직하게 공개했다.
18일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '설 연휴 급찐급빠 하고 싶은 사람들이 보면 좋을 영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 케이윌은 "가장 많이 쪘을 때보다 14kg이 빠졌다"며 "지금은 3kg 정도 다시 올라 총 11kg 감량 상태를 유지 중"이라고 밝혔다.
이번 감량 과정에서 특히 눈길을 끈 건 비만 치료제 사용 경험이다. 그는 지난해 '위고비'를 먼저 시도했지만 기대만큼의 효과를 보지 못했다고 털어놨다. 케이윌은 "그때는 솔직히 살을 빼겠다는 의지가 강하지 않았다"며 "오히려 술맛만 없어져서 슬펐고, 중단 후에는 요요가 왔다"고 말했다. 실제로 86~87kg까지 감량했다가 91kg까지 다시 체중이 늘었다고 설명했다.
이후 '마운자로'를 사용하며 본격적인 다이어트에 돌입했다. 그는 "이번에는 마음가짐이 완전히 달랐다"며 "첫날 아무것도 먹지 않았더니 하루 만에 3kg이 빠졌다"고 전했다. 다만 "보조제는 어디까지나 보조제일 뿐, 결국 성공의 핵심은 식단과 운동"이라고 강조했다.
케이윌이 택한 방법은 하루 한 끼를 제대로 챙겨 먹는 '1일 1식'과 꾸준한 유산소·근력 운동 병행이었다. 그는 '천국의 계단' 30분과 1분 뛰고 1분 걷는 인터벌 러닝을 지속했다고 구체적으로 밝혔다. 이어 "운동만 해서는 절대 빠지지 않는다. 식단이 병행돼야 하고, 근육량을 늘려야 요요를 막을 수 있다"고 덧붙였다.
다이어트 중 겪은 황당한 에피소드도 공개했다. 건강 관리를 위해 받은 8체질 검사에서 서로 정반대의 결과가 나온 것. 한 곳에서는 육류를 피하라는 '금음체질', 다른 곳에서는 고기 위주의 식단이 맞는 '목양체질'이라는 진단을 받았다고. 그는 "너무 상극이라 혼란스러웠다"며 "결국 과하지 않게 적당히 먹고 운동하자는 결론을 내렸다"고 웃어 보였다.
끝으로 케이윌은 "결국 다이어트는 결과에 대한 확신과 스스로에 대한 믿음의 문제"라며 "이번에는 의지가 분명했기 때문에 성공한 것 같다. 앞으로는 잘 유지해보겠다"고 다짐했다.