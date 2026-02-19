'찬너계' 채종협 "한국서 오랜만에 연기, 데뷔하는 느낌"
|
|
|19일 서울 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'의 제작발표회. 채종협이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.19/
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 채종협이 오랜만에 국내 드라마에 복귀하는 소감을 밝혔다.
채종협은 19일 서울 마포 상암MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에' 제작발표회에서 "한국에서 연기하는 게 오랜만이라 데뷔하는 느낌"이라고 했다.
'찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬(채종협)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란(이성경)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 드라마다.
'찬란한 너의 계절에'는 '서른이지만 열일곱입니다', '그녀는 예뻤다', '고교처세왕'을 집필한 '청량 로맨스의 대가' 조성희 작가와 '팬레터를 보내주세요'와 '원더풀 월드'를 통해 섬세한 연출력을 인정받은 정상희 PD가 의기투합했다.
여기에 로맨스 장르에서 독보적인 행보를 이어가고 있는 이성경과 채종협의 만남이 성사되며 일찌감치 내년 상반기 기대작으로 떠올랐다. 무엇보다 높은 시청률과 화제성을 기록한 '판사 이한영'의 후속작으로 편성된 만큼, 새 작품이 흥행 흐름을 이어갈 수 있을지도 관심을 모은다.
극 중 이성경은 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 '나나 아틀리에'의 수석 디자이너 송하란을 연기한다. 하란은 무결점의 완벽해 보이는 이미지와 달리 사랑하는 사람들을 떠나보낸 상처로 스스로를 겨울에 가둔 인물이다. 하지만 찬과의 우연한 만남으로 일상에 균열이 생기며, 단단히 붙잡고 있던 삶의 균형이 흔들리기 시작한다.
채종협은 세계적인 애니메이션 스튜디오 소속 캐릭터 디자이너 선우찬 역을 맡는다. 찬은 햇살처럼 밝고 유쾌한 이면에 과거 의문의 사고로 인한 깊은 상처를 품고 살아가는 인물이다. 그러나 하란과의 만남을 통해 상상도 못한 비밀과 마주하며 인생의 새로운 국면을 맞게 된다.
채종협은 오랜만에 국내 드라마로 복귀하는 만큼 초심을 강조했다. 채종협이 국내에서 연기하는 것은 2024년 tvN 드라마 '우연일까?' 이후 약 2년 만이다.
"한국에서 연기하는 게 꽤 오랜만이라 다시 데뷔하는 느낌으로 임하고 있다"는 채종협은 "작은 디테일까지 챙기면서 우리만의 색깔과 감성으로 자연스럽게 스며드는 작품을 만들고 싶다"고 전했다.
MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.