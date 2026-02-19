신작 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기', 오는 3월 3일 전세계 출시

넷마블은 신작 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기'를 오는 3월 3일 전세계(중국, 베트남 등 일부 국가 제외)에 정식 출시한다고 밝혔다.

'스톤에이지' IP의 최신작 '스톤에이지 키우기'는 '펫 포획'과 '펫 탑승' 등 원작 핵심 콘텐츠를 최신 모바일 게임 트렌드에 맞게 재해석하고, 간편하고 직관적인 게임 시스템을 통해 성장·경쟁·협력의 재미를 극대화한 것이 특징이다.

원작 '스톤에이지'는 전세계 2억명이 즐긴 넷마블의 스테디셀러 IP로, 공룡을 포함한 다양한 펫을 포획하고 육성하는 개성 있는 게임 시스템과 누구나 쉽게 접근할 수 있는 조작 방식을 통해 국내는 물론 중국·대만 등 글로벌 시장에서 큰 사랑을 받은 바 있다고 넷마블은 전했다. 이번 정식 출시에 앞서 일부 지역에서 소프트 런칭을 진행했으며, 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 높여왔다고 강조했다.

'스톤에이지 키우기' 이용자들은 최대 6명의 조련사와 18개의 펫을 조합해 24개에 달하는 초대규모 덱을 구성해 나만의 전략을 펼칠 수 있다. 모가로스, 베르가, 얀기로 등 원작 인기 펫들은 본연의 개성을 유지하면서도 한층 귀여운 모습으로 재등장 한다.

수많은 펫들이 동시 출전하는 대규모 레이드 콘텐츠 '강림전', 서버 최강 자리를 놓고 경쟁하는 '천공의 탑', 실시간으로 상대방 수확물을 노리는 '양식장', 부족원들과 힘을 모아 침공을 막아내는 '메카펫 사냥' 등 다양한 경쟁 및 협력 콘텐츠도 즐길 수 있다.

넷마블은 '스톤에이지 키우기'의 정식 출시에 앞서 글로벌 사전등록을 진행 중이다. 출시 전까지 구글플레이와 애플 앱스토어에서 사전등록 참여 시 탑승펫 '카키'를, 휴대폰 사전등록 보상으로는 주요 재화가 포함된 '부족 환영 꾸러미'를 지급한다.


남정석 기자

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배배 및 AI학습 이용 금지.

