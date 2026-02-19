안선영 “여자도 연식되면 보수 필요, 관리 안 하면 추해”…작심 발언에 ‘갑론을박’

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안선영이 성형 시술을 추천하는 과정에서 한 발언이 온라인에서 논란을 낳고 있다.
안선영은 18일 자신의 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'을 통해 외모 관리와 시술에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "집, 차, 여자의 공통점이 있다. 요즘은 남자도 마찬가지지만 사람이라고 치자"라며 "연식이 될수록 유지·보수 비용이 많이 든다"고 말했다. 이어 "보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다"고 덧붙였다.
또 "인테리어도 리모델링을 하고 차도 튜닝을 하지 않느냐"며 "100세 시대다. 나이보다 관리를 잘한 사람이 어리기만 하고 관리 안 된 사람보다 훨씬 박수를 받는 시대가 열렸다"고 주장했다.
그는 자신의 직업을 언급하며 "직업 특성상 제 몸에 소득의 5~10% 정도는 투자를 해야 한다. 재투자를 해야 이 얼굴을 가지고 계속 일을 할 수 있는 것 아니냐"고 밝혔다.
최근 가장 만족한 시술로는 'X베룩'을 꼽았다. 안선영은 "스스로 콜라겐을 재생하는 자극을 주는 주사"라며 "얼굴뿐 아니라 손에도 맞았더니 10년은 어려졌다"고 설명했다.
영상 공개 이후 반응은 엇갈렸다. "솔직해서 공감된다" "자기 관리도 능력"이라는 반응이 있는 반면 여성을 집이나 자동차에 비유한 표현이 부적절하다는 지적도 이어졌다.
일부 누리꾼들은 "여성을 사물처럼 표현한 점이 불편하다" "외면만 강조하는 메시지 같다"며 비판했고 특히 "연식이 되면 관리하지 않으면 추하다"는 발언이 여성의 가치를 외모에 한정하는 듯한 인상을 줄 수 있다며 문제를 제기하는 상황이다. 한편 안선영은 최근 방송 활동과 함께 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'을 통해 일상과 자기 관리 노하우를 꾸준히 공개하며 소통을 이어가고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com