'황희찬 누나' 황희정 "슈퍼카 요구 안 해, 갑질 의혹은 악의적 음해" [전문]

기사입력 2026-02-19 16:40


'황희찬 누나' 황희정 "슈퍼카 요구 안 해, 갑질 의혹은 악의적 음해"…
사진=SBS

[스포츠조선 이우주 기자] 축구선수 황희찬의 친누나이자 소속사 대표 황희정 씨가 갑질 의혹에 대해 정면 반박했다.

황희정 씨는 19일 최근 불거진 갑질 의혹에 대한 추가 입장을 밝혔다. 황희정 씨는 "

최근 발생한 논란으로 인해 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 소속사 총책임자로서 진심으로 송구하다는 말씀을 올린다"며 "
본 사안과 관련하여 당사는 악의적 음해를 근절하고자 아래와 같이 법적 조치를 취했다"고 밝혔다.

황희정 씨는 의전 업체를 상대로 허위사실에 의한 명예훼손 및 사기 혐의 등으로 고소장을 접수했다고 밝혔다. 황희정 씨는 "이번 논란은 계약 종료에 앙심을 품은 상대 업체가 시도한 악의적 음해의 결과"라며 "가족 의전 서비스는 계약서에 명시된 공식 업무 범위다. 그 외 부당한 요구 등 '갑질'은 단연코 없었다"고 반박했다.


'황희찬 누나' 황희정 "슈퍼카 요구 안 해, 갑질 의혹은 악의적 음해"…
이어 "슈퍼카 요구' 사실이 없다. 운행 중 발생한 사고는 거듭된 사과와 함께 계약에 따라 정당하게 보험 처리를 완료했다"며 "계약상 홍보 의무를 다하기 위해 상대 업체와 긴밀히 소통해 왔다. 소통을 외면하거나 약속된 이행을 회피한 사실은 전혀 없다"고 주장했다.

앞서 한 매체는 황희찬이 의전 서비스 업체와 계약을 맺은 뒤 차량을 제공받는 과정에서 고가의 슈퍼카를 요구했고, 황희찬 황희정 남매가 수 차례 사고를 냈지만 고장 차량을 도로에 방치하는 등 갑질이 있었다는 취지의 의혹을 보도했다. 이에 황희찬 측은 "보도된 기사 내용은 모두 허위"라며 강하게 부인했다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 황희정 입장 전문

안녕하세요, 황희정입니다.


최근 발생한 논란으로 인해 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 소속사 총책임자로서 진심으로 송구하다는 말씀을 올립니다.

본 사안과 관련하여 당사는 악의적 음해를 근절하고자 아래와 같이 법적 조치를 취했습니다. 여러분의 오해가 없도록 대표적 사례 일부를 첨부 자료와 함께 정리하여 사실관계를 바로잡습니다.

[고소장 제출(2026년 2월 19일)]

- 의전 업체 상대로 '허위사실에 의한 명예훼손 및 사기 혐의 등'으로 고소장 접수 완료

- '디스패치' 상대로 정정 보도 요청 공문 발송 완료

- 유명인을 상대로 악의적 음해를 시도하는 관행을 근절하기 위해서 법적 책임을 엄중히 묻겠습니다.

[논란 원인, 협력 종료 사유]

이번 논란은 계약 종료(2025년 8월)에 앙심을 품은 상대 업체가 시도한 악의적 음해의 결과입니다.

당사와 상대 업체의 계약은 '선수 초상권'과 '의전 서비스'를 무상 맞교환하는 방식이었습니다. 당사는 아래와 같은 문제들을 인지하여 양사 합의 하에 협력을 종료(2025년 10월)했습니다.

1) 계약 주체 폐업 사실 은폐 (2025년 3월)

2) 재정 부실: 임금 체불, 대표이사 개인 채무 문제

3) 선수 초상권 무단 도용 (중고차 판매, 투자 유치)

4) 업체 대표의 과거 범죄 이력

[허위 사실 정정 및 근거 자료]

1. 무상 서비스 편취 및 갑질 의혹

가족 의전 서비스는 계약서에 명시된 공식 업무 범위입니다. 그 외 부당한 요구 등 '갑질'은 단언코 없었습니다. 첨부 자료를 통하여 이를 명백히 밝힙니다.

2. 차량 서비스 이용

'슈퍼카 요구' 사실이 없습니다. 운행 중 발생한 사고는 거듭된 사과와 함께 계약에 따라 정당하게 보험 처리를 완료했습니다. 상대 업체는 '피해 사고'까지 합산하는 등 사고 규모를 실제보다 부풀렸으나, 이유를 막론하고 사고 발생에 대해 깊이 반성하며 향후 안전 운행에 주의를 기울이겠습니다.

3. 홍보 의무

계약상 홍보 의무를 다하기 위해 상대 업체와 긴밀히 소통해 왔습니다. 소통을 외면하거나 약속된 이행을 회피한 사실은 전혀 없습니다.

불필요한 논란으로 응원해주시는 분들께 상처를 드려 마음이 무겁습니다. 투명한 법적 대응을 통해 조속히 모든 의혹을 해소하겠습니다.

2026년 2월 19일

황희정 올림

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔위, "다리 살 빼라" 무례한 팬에 사이다 일침…"돈 아껴서 써라"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

29기 정숙 "도와달라" 호소하더니…♥영철과 병원行 예고 "꼭 데려갈 것"

4.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

5.

'고위험 산모' 남보라, 산부인과서 母와 눈물..."정말 중요한 검사" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

쯔위, "다리 살 빼라" 무례한 팬에 사이다 일침…"돈 아껴서 써라"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

29기 정숙 "도와달라" 호소하더니…♥영철과 병원行 예고 "꼭 데려갈 것"

4.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

5.

'고위험 산모' 남보라, 산부인과서 母와 눈물..."정말 중요한 검사" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

이렇게 친절한 한국인 월클 없습니다, "온두라스에 기억될 손흥민"...SON '월클' 팬서비스에 눈물 펑펑 화제

2.

[단독]FC서울 해냈다, '요르단 국가대표' 야잔 잡기 성공…2026년 함께한다

3.

중국 여자축구대표팀은 프라다를 입는다. 왜?

4.

한국 날벼락! 그나마 유일한 100마일 투수였는데, WBC 대표팀 마무리 오브라이언→김택연으로 교체

5.

롯데 프런트도 망연자실. 23시까지 지켰는데 뭘 더 어떻게 해야하나 → KBO 이중징계 가능성도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.