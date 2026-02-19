SM엔터의 IP를 기반으로 한 모바일 캐주얼 게임 'SMiniz(슴미니즈)', 오는 25일 글로벌 정식 출시

카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP를 기반으로 한 신작 'SMiniz(슴미니즈)'의 글로벌 정식 서비스를 오는 25일 시작한다고 밝혔다.
'SMiniz'는 SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장, 나의 '최애' 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 풀어나가는 모바일 캐주얼 게임이다. 카카오게임즈는 1분기 예정으로 공개됐던 'SMiniz'의 출시일을 25일로 확정했다. 글로벌 출시 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번체·간체 등 5개 언어를 지원한다.
애플 앱스토어 및 구글플레이 글로벌 사전등록도 오는 23일까지 진행한다. 국내에서는 카카오게임 사전등록도 함께 진행하며, 참여한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 캐릭터 포토카드 세트를 증정하고, 참여자 전원에게는 인게임 재화를 보상으로 제공한다.
출시를 기념한 다양한 이벤트도 마련했다. 출시 이후 게임 내 특별 아티스트 카드를 획득할 수 있는 이벤트와 SM 광야스토어와 연계한 'SMiniz' 굿즈 증정 이벤트도 선보일 예정이다.
한편 카카오게임즈는 앞서 SMTOWN 후쿠오카 콘서트와 연계한 'SMiniz' 오프라인 행사를 진행하며 현지 이용자와의 접점을 확대했다고 밝혔다. 또 지난해 12월에는 글로벌 CBT(비공개 베타 테스트)를 진행, '접근성이 용이한 퍼즐 게임의 재미'를 기반으로 팬덤 문화를 반영한 포토카드 수집, 개인의 취향대로 꾸미는 '포토 데코'와 '마이룸', 아티스트 활동 콘셉트를 담아낸 코스튬 등으로 이용자 호응을 얻었다고 전했다.