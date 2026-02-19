김혜윤, 러블리 '마멜공주' 어디갔나..'살목지'서 웃음기 지운 '호러퀸' 예고

기사입력 2026-02-19 20:07


김혜윤, 러블리 '마멜공주' 어디갔나..'살목지'서 웃음기 지운 '호러퀸…
사진=쇼박스

김혜윤, 러블리 '마멜공주' 어디갔나..'살목지'서 웃음기 지운 '호러퀸…
사진=쇼박스

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜윤 주연 공포 영화 '살목지'(이상민 감독, 더램프 제작)가 첫 호러에 도전하는 김혜윤의 캐릭터 스틸을 공개했다.

한국 사회의 가장 첨예한 이슈인 입시를 소재로 한 드라마 '스카이 캐슬'에서 야망 넘치는 우등생을, 로맨스 '선재 업고 튀어'에서는 인생의 여러 장벽에도 굴하지 않고 '최애'를 향해 직진하는 주인공을 연기하며 신드롬을 일으킨 김혜윤. 독립 영화 '불도저를 탄 소녀'로 청룡영화상과 대종상 신인여우상까지 거머쥐며 세대를 대표하는 배우이자 아이콘으로 자리 잡은 그가 '살목지'를 통해 '호러퀸' 변신에 나선다.

어떤 위기에도 꺾이지 않는 주체적인 인물을 연기할 때 더욱 빛나는 김혜윤은 '살목지'에서 정체불명의 형체가 포착된 로드뷰 사진을 다시 촬영하기 위해 살목지로 촬영팀을 이끌고 가는 PD 수인 역을 맡았다.

그는 "난 내가 직접 본 것만 믿어"라고 말하던 수인이 설명할 수 없는 공포와 마주하며 겪는 심리 변화와, 무슨 일이 있어도 동료들과 함께 살목지를 벗어나려 하는 사투를 몰입감 있게 그려내며 관객들을 '살목지'로 초대할 예정이다.

이상민 감독은 수인에 대해 "책임감이 강해 살목지에서 벌어지는 일을 두려워하면서도 끝까지 해결하려는 캐릭터"라고 설명하며, "날카로우면서도 힘 있는 김혜윤의 이미지가 냉철하고 영민한 수인과 잘 어울린다고 판단했다"고 전했다. 이어 "처음부터 수인은 김혜윤이어야 했다"고 덧붙이며 극 중 활약에 대한 기대감을 높였다.

공개된 스틸은 설명할 수 없는 공포를 맞닥뜨린 김혜윤의 새로운 얼굴을 보여준다. 밤이 된 살목지에서 무언가를 목격한 듯 놀란 표정부터 두려움이 가득한 얼굴까지, 극한의 감정 상태가 고스란히 담긴 김혜윤의 모습이 시선을 사로잡는다. '살목지'는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했고 '귀신 부르는 앱: 영'의 이상민 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 8일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

3.

'충주맨' 김선태, 청와대 디지털소통비서관 채용설..."靑관계자 만남은 사실" [종합]

4.

황희찬 누나 황희정 “슈퍼카 요구 없었다” 갑질 의혹 정면 반박→의전업체 고소

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

3.

'충주맨' 김선태, 청와대 디지털소통비서관 채용설..."靑관계자 만남은 사실" [종합]

4.

황희찬 누나 황희정 “슈퍼카 요구 없었다” 갑질 의혹 정면 반박→의전업체 고소

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

스포츠 많이본뉴스
1.

"린샤오쥔 '노메달'은 대한민국 정부 탓" 역대급 부진에 韓 걸고넘어진 中, "교묘한 술책으로 빅토르 안처럼 예외 적용 안 해줘"

2.

'논란,비판,내홍 딛고 4연속 월드컵 도전' 신상우 감독 "선수들 상처 아닌 상처받아, 큰상처 아니길...'원팀' 국대 책임감X투혼으로 반드시 해낼 것"[호주여자아시안컵 출국]

3.

"도영이랑 똑같아" KIA 이적생의 극찬, 왜 감독은 계속 채찍질하나…"내가 많이 부족해서"

4.

안현민 '근육질' 트라웃 닮았다! 이정후-김혜성 제치고 WBC 키플레이어 선정, 왜?

5.

"4연속 월드컵행 키워드는 호주전 필승!" 신상우 감독X지소연 이구동성 '개최국 호주 꺾고 조1위 간다!" [호주여자아시안컵 출국]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.