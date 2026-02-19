김종국, 결혼 4개월됐는데..벌써 재산분할 걱정 "위자료는 얼마 안돼"(옥문아)

19일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 윤유선과 부장 판사 출신 이성호 부부가 출연했다. 이날 방송에서는 이혼한 부부들이 자국에서 이혼 판결을 받은 뒤 런던 법원에 재소송하는 사연이 소개됐다.
이에 김종국은 정답을 맞히며 "위자료 때문이 아니라 재산분할 때문이다. 위자료는 원래 얼마 안 된다. 재산분할이 크다"고 설명했다. 패널들은 "(이혼) 준비했냐", "왜 이렇게 잘 아냐"고 의심했고, 김종국은 "친한 사람이 이혼 변호사"라며 웃픈 변명을 내놓았다.
법원에 재소송하는 이유가 재산분할 때문이라는 사실이 밝혀지자, 주우재는 "얼마 전에 중국이 형이 영국 갔다 오지 않았나. 한 달 전이었던 거 같은데"라고 의심했고, 양세찬도 "피시앤칩스가 그렇게 맛있다고 했었는데"라며 농담을 보탰다. 이에 김종국은 "축구 보러 갔어, 이 자식들아"라며 항변해 웃음을 자아냈다. 송은이는 "진짜 가긴 갔냐. 공교롭게도 그러냐"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 김종국은 "(이혼에 대한) 얘기를 많이 들었다. 주변에 친한 사람이 있다"고 해명해 폭소를 더했다.