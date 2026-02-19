판사 출신 이성호 "''57세' ♥윤유선 베드신? 시켜주면 감사해야, 전혀 상관없다"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤유선과 이성호 변호사가 '베드신'에 대한 솔직한

19일 방송된 KBS2 옥탑방의 문제아들에는 배우 윤유선과 부장 판사 출신 이성호 부부가 출연했다.


이날 윤유선은 한 후배로부터 "베드신 제안이 들어오면 어떻게 할 거냐"는 고민 상담을 받았다고 털어놨다. 이에 집으로 돌아가 남편 이성호에게 물어보자, 의외의 쿨한 답변을 들었다고. 윤유선은 "남편에게 물어봤더니 '시켜주면 감사하다 하고 해라'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 김숙이 "진짜 괜찮으시냐"고 묻자, 이성호는 "진짜 괜찮다. 제가 세상 사람들 많이 상대하는 판사직을 했는데, 연기와 실제를 구분 못하겠냐"며 "진짜 바람이 나서 로맨스가 생긴다면 기분이 좋진 않겠지만 '너의 선택을 존중한다. 가라'라고 할 것"이라고 쿨하게 답했다.

이를 들은 홍진경은 "실제로 베드신 하시는 거 보면 엉엉 우실 것 같다"고 농담했고, 윤유선은 "맞다. 베드신 안 들어올 거라는 확신이 있는 것 같다. 기분 나쁘다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

