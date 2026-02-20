홍현희, 49kg 몸무게 찍고 입 터졌다...12개 메뉴 실화? "고삐 풀렸다"

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 오랜만에 만난 '4뚱'과 함께 폭풍먹방을 선보였다.
드디어 모두 만난 '뚱룰라' 멤버들. 홍현희는 "얼마 안먹지 않냐, 입이 짧다"는 샵뚱에게 "저도 먹는다. 여기랑 비교하니까 입이 짧은 거지"라고 억울해 해 웃음을 자아냈다.
이윽고 나온 메뉴들에 '전참시' 작가들을 비롯한 다섯 사람은 금방 음식들을 게눈 감추듯 해치웠다.
전투적으로 먹는 홍현희와 매뚱, 샵뚱, 천뚱들은 "지금 작가님 챙길 수가 없다. 각자 먹는 거다"라며 너스레를 떨었다.
마지막으로 홍현희는 '전참시'로 연예대상 수상을 많이 했다며 "저보다 여러분들이 있었기 때문에 '전참시'를 했다"라며 고마움의 표시로 돈이 담긴 봉투를 건네 훈훈함을 안겼다.
쑥쓰럽지만 애정이 담긴 손편지에 뚱룰라는 모두 감동을 받았다. 샵뚱은 "제가 홍현희 성격을 안다. 작은 메모도 쑥쓰러워 하는 걸 안다"라고 고마워 했다.
홍현희는 "그리고 여기 메뉴 값은 봉투에서 계산하자"라고 농담해 마지막까지 웃음을 자아냈다.
한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.
앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 60kg에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 "몸무게 앞자리 4자를 거의 20년 만에 처음 봤다. 목표가 있었던 것도 아니고 건강하게 먹으려고 했을 뿐인데, 몸은 거짓말하지 않더라"며 "혈당을 관리하니 살이 자연스럽게 빠졌다"고 전했다. 이어 당 관리와 러닝 등 생활 습관 개선을 통해 체중 감량에 성공했다고 설명했다.
